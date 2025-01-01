DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHilfsfunktionenMathReplicate 

MathReplicate

Berechnet eine sich wiederholende Sequenz von Werten.

Version für das Arbeiten mit reellen Werten:

bool  MathReplicate(
   const double&  array[],    // Array der Werte
   const int      count,      // Anzahl der Wiederholungen
   double&        result[]    // Array der Ergebnisse
   )

Version für das Arbeiten mit den Arrays ganzzahliger Werte:          

bool  MathReplicate(
   const int&     array[],    // Array der Werte
   const int      count,      // Anzahl der Wiederholungen
   int&           result[]    // Array der Ergebnisse
   )

Parameter

array[]

[in] Array für die Bildung einer Sequenz.

count

[in] Anzahl der Wiederholungen des Arrays in der Sequenz. 

result[]

[out] Array für die Ausgabe der Sequenz. 

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.