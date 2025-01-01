MathReplicate

Berechnet eine sich wiederholende Sequenz von Werten.

Version für das Arbeiten mit reellen Werten:

bool MathReplicate(

const double& array[],

const int count,

double& result[]

)

Version für das Arbeiten mit den Arrays ganzzahliger Werte:

bool MathReplicate(

const int& array[],

const int count,

int& result[]

)

Parameter

array[]

[in] Array für die Bildung einer Sequenz.

count

[in] Anzahl der Wiederholungen des Arrays in der Sequenz.

result[]

[out] Array für die Ausgabe der Sequenz.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.