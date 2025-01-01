ДокументацияРазделы
Формирует повторяющуюся последовательность значений.

Версия для работы с вещественными значениями:

bool  MathReplicate(
   const double&  array[],    // массив значений
   const int      count,      // количество повторов
   double&        result[]    // массив результатов
   )

Версия для работы с целочисленными значениями:          

bool  MathReplicate(
   const int&     array[],    // массив значений
   const int      count,      // количество повторов
   int&           result[]    // массив результатов
   )

Параметры

array[]

[in] Массив для формирования последовательности.

count

[in] Количество повторений массива в последовательности. 

result[]

[out] Массив для записи последовательности. 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.