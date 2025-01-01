DocumentaçãoSeções
Calcula os primeiros 4 momentos dos elementos da matriz: média, dispersão, obliquidade, curtose.

bool  MathMoments(
   const double&  array[],            // matriz de valores
   double&        mean,               // variável para média 
   double&        variance,           // variável para dispersão 
   double&        skewness,           // variável para obliquidade
   double&        kurtosis,           // variável para curtose
   const int      start=0,            // índice inicial
   const int      count=WHOLE_ARRAY   // número de elementos
   )

Parâmetros

array[]

[in]  Matriz de valores.

mean

[out] Variável para a média (1 momento).

variance

[out] Variável para dispersão (2 momento).

skewness

[out] Variável para a obliquidade (3 momento).

kurtosis

[out] Variável para a curtose (4 momento).

start=0

[in]  Índice inicial para o cálculo.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Número de elementos para o cálculo.

Valor de retorno

Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.