MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathMoments 

MathMoments

计算数组元素的前4力矩：平均值，方差，偏度，峰度。

bool  MathMoments(
   const double&  array[],            // 数值数组
   double&        mean,               // 平均值变量
   double&        variance,           // 方差变量
   double&        skewness,           // 偏度变量
   double&        kurtosis,           // 峰度变量
   const int      start=0,            // 初始计算索引
   const int      count=WHOLE_ARRAY   // 元素数量
   )

参数

array[]

[in]  数值数组。

平均值

[out] 平均值变量（第1力矩）。

方差

[out] 方差变量（第2力矩）。

偏度

[out] 偏度变量（第3力矩）。

峰度

[out] 峰度变量（第4力矩）。

start=0

[in]  初始计算索引。

count=WHOLE_ARRAY

[in]  计算的元素数量。

返回值

如果力矩成功计算返回true，否则为False。