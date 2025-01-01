ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathMoments 

MathMoments

Рассчитывает первые 4 момента элементов массива: среднее, дисперсию, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса.

bool  MathMoments(
   const double&  array[],            // массив значений
   double&        mean,               // переменная для среднего 
   double&        variance,           // переменная для дисперсии
   double&        skewness,           // переменная для коэффициента асимметрии
   double&        kurtosis,           // переменная для коэффициента эксцесса
   const int      start=0,            // начальный индекс
   const int      count=WHOLE_ARRAY   // количество элементов
   )

Параметры

array[]

[in]  Массив значений.

mean

[out] Переменная для среднего значения (1 момент).

variance

[out] Переменная для дисперсии (2 момент).

skewness

[out] Переменная для коэффициента асимметрии (3 момент).

kurtosis

[out] Переменная для коэффициента эксцесса (4 момент).

start=0

[in]  Начальный индекс для расчета.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Количество элементов для расчета.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если моменты успешно рассчитаны, иначе false.