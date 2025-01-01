DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathMoments 

MathMoments

Calcola i primi 4 momenti di elementi dell'array: media, varianza, asimmetria, curtosi.

bool  MathMoments(
   const double&  array[],            // array dei valori
   double&        mean,               // variabile per la media
   double&        variance,           // variabile per la varianza
   double&        skewness,           // variabile per l'asimmetria
   double&        kurtosis,           // variabile per la curtosi
   const int      start=0,            // indice iniziale
   const int      count=WHOLE_ARRAY   // il numero di elementi
  );

Parametri

array[]

[in] Array deivalori.

mean

[out] Variabile per la media (1mo momento).

variance

[out] Variabile per la varianza (2ndo momento).

skewness

[out] variabile per l'asimmetria (3zo momento).

kurtosis

[out] variabile per la curtosi (4to momento).

start=0

[in] indice iniziale per il calcolo.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Il numero di elementi per il calcolo.

Valore di ritorno

Restituisce true se i momenti sono stati calcolati con successo, altrimenti false.