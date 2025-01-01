文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathGammaIncomplete 

MathGammaIncomplete
                                                                 
 计算不完整的伽玛函数值。                                                                 

double  MathGammaIncomplete(
   double  x,          // 函数的参数
   double  alpha       // 函数的参数
   )

参数

x

[in] 函数的参数。 

alpha

[in] 不完整的伽玛函数参数。

返回值

函数值。