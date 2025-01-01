DokümantasyonBölümler
 Tamamlanmamış gama fonksiyonunun logaritmasını hesaplar..                                                                  

double  MathGammaIncomplete(
   double  x,          // fonksiyon argümanı
   double  alpha       // fonksiyon parametresi
  )

Parametreler

x

[in] Fonksiyonun argümanı. 

alpha

[in] Tamamlanmamış gama fonksiyonunun parametresi.

Dönüş Değeri

Fonksiyon değeri.