MathGammaIncomplete
                                                                 
 불완전 감마 함수의 값을 계산합니다.                                                                  

double  MathGammaIncomplete(
   double  x,          // 함수의 인수
   double  alpha       // 함수의 매개변수
   )

매개변수

x

[in] 함수의 인수. 

alpha

[in] 불완전 감마 함수의 매개변수.

값 반환

함수의 값.