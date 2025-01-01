ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathGammaIncomplete 

MathGammaIncomplete
                                                                 
 Вычисляет значение функции неполной гамма-функции.                                                                  

double  MathGammaIncomplete(
   double  x,          // аргумент функции
   double  alpha       // параметр функции
   )

Параметры

x

[in] Аргумент функции. 

alpha

[in] Параметр неполной гамма-функции.

Возвращаемое значение

Значение функции.