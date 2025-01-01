DocumentaçãoSeções
MathGammaIncomplete
                                                                 
Calcula o valor da função gama incompleta.                                                                  

double  MathGammaIncomplete(
   double  x,          // argumento da função
   double  alpha       // parâmetro da função
   )

Parâmetros

x

[in] Argumento da função. 

alpha

[in] Parâmetro da função gama incompleta.

Valor de retorno

Valor da função.