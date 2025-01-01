ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathGammaIncomplete 

MathGammaIncomplete
                                                                 
不完全ガンマ関数の値を計算します。                                                                 

double  MathGammaIncomplete(
  double  x,          // 関数の引数
  double  alpha       // 関数のパラメータ
  )

パラメータ

x

[in] 関数の引数 

alpha

[in] 不完全ガンマ関数のパラメータ

戻り値

関数の値