Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHilfsfunktionenMathGammaIncomplete 

MathGammaIncomplete
                                                                 
 Berechnet den Wert der unvollständigen Gammafunktion.                                                                  

double  MathGammaIncomplete(
   double  x,          // Argument der Funktion
   double  alpha       // Parameter der Funktion
   )

Parameter

x

[in] Argument der Funktion. 

alpha

[in] Parameter der unvollständigen Gammafunktion.

Rückgabewert

Wert der Funktion.