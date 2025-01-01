DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaFunções auxiliaresMathArctan2 

MathArctan2

Retorna o arco tangente do quociente de dois argumentos (x, y).

Versão para trabalhar com a relação entre dois números especificados (x, y): 

double  MathArctan2(
   const double       y,         // coordenada y
   const double       x          // coordenada x
   )

Valor de retorno

Ângulo θ, medido em radianos, de tal modo que -π≤θ≤π, e tan (θ) = y ou x, onde (x, y) é um ponto no sistema de coordenadas cartesianas.

Versão para trabalhar com a relação entre um par de elementos das matrizes x e y:            

bool  MathArctan2(
   const double&      x[],       // matriz de valores x
   const double&      y[],       // matriz de valores y
   double&            result[]   // matriz de resultado
   )

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

Parâmetros

y

[in]  Coordenada y do ponto. 

x

[in]  Coordenada x do ponto. 

x[]

[in]  Matriz das coordenadas x dos pontos.

y[]

[in]  Matriz de coordenadas y dos pontos. 

result[]

[out]  Matriz para registro de resultados 

Comentário:

Observe o seguinte.

  • Para (x, y) no quadrante 1 o valor retornado será:  0 < θ < π/2.
  • Para (x, y) no quadrante 2 o valor retornado será:  π/2 < θ≤π.
  • Para (x, y) no quadrante 3 o valor retornado será: -π < θ <-π/2.
  • Para (x, y) no quadrante 4 o valor retornado será: -π/2 < θ < 0.

Para os pontos fora dos quadrantes indicados, o valor retornado é especificado abaixo.

  • Se y é igual a 0 e x não é negativo, θ = 0.
  • Se y é igual a 0 e x é negativo, θ = π.
  • Se y é um número positivo, e x é igual a 0, θ = π/2.
  • Se y é negativo e x é igual a 0, θ = -π/2.
  • Se y é igual a 0 e x é igual a 0, θ = -π/2.

Quer se o valor do parâmetro x ou y é igual a NaN, quer se os valores dos parâmetros x e y são iguais ao valor PositiveInfinity ou NegativeInfinity, o método retorna o valor NaN.