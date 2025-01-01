- MathRandomNonZero
MathArctan2
Retorna o arco tangente do quociente de dois argumentos (x, y).
Versão para trabalhar com a relação entre dois números especificados (x, y):
|
double MathArctan2(
Valor de retorno
Ângulo θ, medido em radianos, de tal modo que -π≤θ≤π, e tan (θ) = y ou x, onde (x, y) é um ponto no sistema de coordenadas cartesianas.
Versão para trabalhar com a relação entre um par de elementos das matrizes x e y:
|
bool MathArctan2(
Valor de retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.
Parâmetros
y
[in] Coordenada y do ponto.
x
[in] Coordenada x do ponto.
x[]
[in] Matriz das coordenadas x dos pontos.
y[]
[in] Matriz de coordenadas y dos pontos.
result[]
[out] Matriz para registro de resultados
Comentário:
Observe o seguinte.
- Para (x, y) no quadrante 1 o valor retornado será: 0 < θ < π/2.
- Para (x, y) no quadrante 2 o valor retornado será: π/2 < θ≤π.
- Para (x, y) no quadrante 3 o valor retornado será: -π < θ <-π/2.
- Para (x, y) no quadrante 4 o valor retornado será: -π/2 < θ < 0.
Para os pontos fora dos quadrantes indicados, o valor retornado é especificado abaixo.
- Se y é igual a 0 e x não é negativo, θ = 0.
- Se y é igual a 0 e x é negativo, θ = π.
- Se y é um número positivo, e x é igual a 0, θ = π/2.
- Se y é negativo e x é igual a 0, θ = -π/2.
- Se y é igual a 0 e x é igual a 0, θ = -π/2.
Quer se o valor do parâmetro x ou y é igual a NaN, quer se os valores dos parâmetros x e y são iguais ao valor PositiveInfinity ou NegativeInfinity, o método retorna o valor NaN.