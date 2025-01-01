MathArctan2

(x, y) şeklindeki iki argümanın oranının ters tanjantına (ilgili açının radyan değerine) dönüş yapar.

Belirtilen (x, y) sayılarının oranıyla çalışan versiyon:

double MathArctan2(

const double y,

const double x

)

Dönüş Değeri

-π≤θ≤π aralığında radyan cinsinden θ açısının değeri (burada tan (θ) = y veya x ve (x, y) Kartezyen koordinat sisteminde bir nokta).

Belirtilen (x, y) sayılarının oranlarından olşan bir diziyle çalışan versiyon:

bool MathArctan2(

const double& x[],

const double& y[],

double& result[]

)

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

Parametreler

y

[in] Noktanın Y koordinatı.

x

[in] Noktanın X koordinatı.

x[]

[in] Noktaların X koordinatlarını içeren dizi.

y[]

[in] Noktaların Y koordinatlarını içeren dizi.

result[]

[out] Sonuçların yazılacağı dizi

Notlar

Lütfen şunları not alın.

Birinci bölgedeki (x, y) noktası için, dönüş değeri (0, π/2) aralığında olacaktır.

İkinci bölgedeki (x, y) noktası için, dönüş değeri (π/2,π] aralığında olacaktır.

Üçüncü bölgedeki (x, y) noktası için, dönüş değeri (-π,π/2) aralığında olacaktır.

Dördüncü bölgedeki (x, y) noktası için, dönüş değeri (-π/2,0) aralığında olacaktır.

Bu bölgeler dışında kalan noktalar için dönüş değeri şu şekilde olur.

y = 0 ve x > 0 ise, θ = 0.

y = 0 ve x < 0 ise, θ = π.

x = 0 ve y > 0 ise, θ = π/2.

x = 0 ve y < 0 ise, θ = -π/2.

x = 0 ve y = 0 ise, θ = -π/2.

x veya y değerleri, NaN (tanımsız) veya PositiveInfinity (+ sonsuz) veya NegativeInfinity (– sonsuz) değerlerine sahipse, fonksiyon NaN değerine dönüş yapar.