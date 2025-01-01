DokümantasyonBölümler
(x, y) şeklindeki iki argümanın oranının ters tanjantına (ilgili açının radyan değerine) dönüş yapar.

Belirtilen (x, y) sayılarının oranıyla çalışan versiyon: 

double  MathArctan2(
   const double       y,         // Y koordinatı
   const double       x          // X koordinatı
  )

Dönüş Değeri

-π≤θ≤π aralığında radyan cinsinden θ açısının değeri (burada tan (θ) = y veya x ve (x, y) Kartezyen koordinat sisteminde bir nokta).

Belirtilen (x, y) sayılarının oranlarından olşan bir diziyle çalışan versiyon:            

bool  MathArctan2(
   const double&      x[],       // x değerlerinin dizisi
   const double&      y[],       // y değerlerinin dizisi
   double&            result[]   // sonuçlar dizisi
  )

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

Parametreler

y

[in]  Noktanın Y koordinatı. 

x

[in]  Noktanın X koordinatı. 

x[]

[in]  Noktaların X koordinatlarını içeren dizi.

y[]

[in]  Noktaların Y koordinatlarını içeren dizi. 

result[]

[out]  Sonuçların yazılacağı dizi 

Notlar

Lütfen şunları not alın.

  • Birinci bölgedeki (x, y) noktası için, dönüş değeri  (0, π/2) aralığında olacaktır.
  • İkinci bölgedeki (x, y) noktası için, dönüş değeri  (π/2,π] aralığında olacaktır.
  • Üçüncü bölgedeki (x, y) noktası için, dönüş değeri  (-π,π/2) aralığında olacaktır.
  • Dördüncü bölgedeki (x, y) noktası için, dönüş değeri  (-π/2,0) aralığında olacaktır.

Bu bölgeler dışında kalan noktalar için dönüş değeri şu şekilde olur.

  • y = 0 ve x > 0 ise, θ = 0.
  • y = 0 ve x < 0 ise, θ = π.
  • x = 0 ve y > 0 ise, θ = π/2.
  • x = 0 ve y < 0 ise, θ = -π/2.
  • x = 0 ve y = 0 ise, θ = -π/2.

x veya y değerleri, NaN (tanımsız) veya PositiveInfinity (+ sonsuz) veya NegativeInfinity (– sonsuz) değerlerine sahipse, fonksiyon NaN değerine dönüş yapar.