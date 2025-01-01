- MathRandomNonZero
- MathMoments
- MathPowInt
- MathFactorial
- MathTrunc
- MathRound
- MathArctan2
- MathGamma
- MathGammaLog
- MathBeta
- MathBetaLog
- MathBetaIncomplete
- MathGammaIncomplete
- MathBinomialCoefficient
- MathBinomialCoefficientLog
- MathHypergeometric2F2
- MathSequence
- MathSequenceByCount
- MathReplicate
- MathReverse
- MathIdentical
- MathUnique
- MathQuickSortAscending
- MathQuickSortDescending
- MathQuickSort
- MathOrder
- MathBitwiseNot
- MathBitwiseAnd
- MathBitwiseOr
- MathBitwiseXor
- MathBitwiseShiftL
- MathBitwiseShiftR
- MathCumulativeSum
- MathCumulativeProduct
- MathCumulativeMin
- MathCumulativeMax
- MathSin
- MathCos
- MathTan
- MathArcsin
- MathArccos
- MathArctan
- MathSinPi
- MathCosPi
- MathTanPi
- MathAbs
- MathCeil
- MathFloor
- MathSqrt
- MathExp
- MathPow
- MathLog
- MathLog2
- MathLog10
- MathLog1p
- MathDifference
- MathSample
- MathTukeySummary
- MathRange
- MathMin
- MathMax
- MathSum
- MathProduct
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
- MathMedian
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathExpm1
- MathSinh
- MathCosh
- MathTanh
- MathArcsinh
- MathArccosh
- MathArctanh
- MathSignif
- MathRank
- MathCorrelationPearson
- MathCorrelationSpearman
- MathCorrelationKendall
- MathQuantile
- MathProbabilityDensityEmpirical
- MathCumulativeDistributionEmpirical
MathArctan2
(x, y) şeklindeki iki argümanın oranının ters tanjantına (ilgili açının radyan değerine) dönüş yapar.
Belirtilen (x, y) sayılarının oranıyla çalışan versiyon:
|
double MathArctan2(
Dönüş Değeri
-π≤θ≤π aralığında radyan cinsinden θ açısının değeri (burada tan (θ) = y veya x ve (x, y) Kartezyen koordinat sisteminde bir nokta).
Belirtilen (x, y) sayılarının oranlarından olşan bir diziyle çalışan versiyon:
|
bool MathArctan2(
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.
Parametreler
y
[in] Noktanın Y koordinatı.
x
[in] Noktanın X koordinatı.
x[]
[in] Noktaların X koordinatlarını içeren dizi.
y[]
[in] Noktaların Y koordinatlarını içeren dizi.
result[]
[out] Sonuçların yazılacağı dizi
Notlar
Lütfen şunları not alın.
- Birinci bölgedeki (x, y) noktası için, dönüş değeri (0, π/2) aralığında olacaktır.
- İkinci bölgedeki (x, y) noktası için, dönüş değeri (π/2,π] aralığında olacaktır.
- Üçüncü bölgedeki (x, y) noktası için, dönüş değeri (-π,π/2) aralığında olacaktır.
- Dördüncü bölgedeki (x, y) noktası için, dönüş değeri (-π/2,0) aralığında olacaktır.
Bu bölgeler dışında kalan noktalar için dönüş değeri şu şekilde olur.
- y = 0 ve x > 0 ise, θ = 0.
- y = 0 ve x < 0 ise, θ = π.
- x = 0 ve y > 0 ise, θ = π/2.
- x = 0 ve y < 0 ise, θ = -π/2.
- x = 0 ve y = 0 ise, θ = -π/2.
x veya y değerleri, NaN (tanımsız) veya PositiveInfinity (+ sonsuz) veya NegativeInfinity (– sonsuz) değerlerine sahipse, fonksiyon NaN değerine dönüş yapar.