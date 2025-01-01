- MathRandomNonZero
MathArctan2
Возвращает арктангенс от частного двух аргументов (x, y).
Версия для работы с отношением двух указанных чисел (x, y):
|
double MathArctan2(
Возвращаемое значение
Угол, θ, измеренный в радианах, такой, что -π≤θ≤π, и tan (θ) = y или x, где (x, y) — это точка в декартовой системе координат.
Версия для работы с отношением пары элементов из массивов x и y:
|
bool MathArctan2(
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Параметры
y
[in] Координата y точки.
x
[in] Координата х точки.
x[]
[in] Массив координат x точек.
y[]
[in] Массив координат y точек.
result[]
[out] Массив для записи результатов
Примечания
Обратите внимание на следующее.
- Для (x, y) в квадранте 1 возвращаемое значение будет: 0 < θ < π/2.
- Для (x, y) в квадранте 2 возвращаемое значение будет: π/2 < θ≤π.
- Для (x, y) в квадранте 3 возвращаемое значение будет: -π < θ <-π/2.
- Для (x, y) в квадранте 4 возвращаемое значение будет: -π/2 < θ < 0.
Для точек за пределами указанных квадрантов возвращаемое значение указано ниже.
- Если y равно 0 и x не является отрицательным, θ = 0.
- Если y равно 0 и x является отрицательным, θ = π.
- Если y — положительное число, а x равно 0, θ = π/2.
- Если y является отрицательным и х равно 0, θ = -π/2.
- Если y равен 0 и х равен 0, то θ = -π/2.
Если значение параметра x или y равно NaN либо если значения параметров x и y равны значению PositiveInfinity или NegativeInfinity, метод возвращает значение NaN.