ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаВспомогательные функцииMathArctan2 

MathArctan2

Возвращает арктангенс от частного двух аргументов (x, y).

Версия для работы с отношением двух указанных чисел (x, y): 

double  MathArctan2(
   const double       y,         // координата y
   const double       x          // координата x
   )

Возвращаемое значение

Угол, θ, измеренный в радианах, такой, что -π≤θ≤π, и tan (θ) = y или x, где (x, y) — это точка в декартовой системе координат.

Версия для работы с отношением пары элементов из массивов x и y:            

bool  MathArctan2(
   const double&      x[],       // массив значений x
   const double&      y[],       // массив значений y
   double&            result[]   // массив результатов
   )

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Параметры

y

[in]  Координата y точки. 

x

[in]  Координата х точки. 

x[]

[in]  Массив координат x точек.

y[]

[in]  Массив координат y точек. 

result[]

[out]  Массив для записи результатов 

Примечания

Обратите внимание на следующее.

  • Для (x, y) в квадранте 1 возвращаемое значение будет:  0 < θ < π/2.
  • Для (x, y) в квадранте 2 возвращаемое значение будет:  π/2 < θ≤π.
  • Для (x, y) в квадранте 3 возвращаемое значение будет: -π < θ <-π/2.
  • Для (x, y) в квадранте 4 возвращаемое значение будет: -π/2 < θ < 0.

Для точек за пределами указанных квадрантов возвращаемое значение указано ниже.

  • Если y равно 0 и x не является отрицательным, θ = 0.
  • Если y равно 0 и x является отрицательным, θ = π.
  • Если y — положительное число, а x равно 0, θ = π/2.
  • Если y является отрицательным и х равно 0, θ = -π/2.
  • Если y равен 0 и х равен 0, то θ = -π/2.

Если значение параметра x или y равно NaN либо если значения параметров x и y равны значению PositiveInfinity или NegativeInfinity, метод возвращает значение NaN.