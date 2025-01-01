DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesSous-fonctionsMathArctan2 

MathArctan2

Renvoie l'arctangente du quotient de deux arguments (x, y).

Version pour travailler avec le rapport des deux nombres spécifiés (x, y) : 

double  MathArctan2(
   const double       y,         // Coordonnée Y
   const double       x          // Coordonnée X
  )

Valeur de Retour

Angle θ, mesuré en radians, de sorte que -π≤θ≤π et tan (θ) = y ou x, où (x, y) est un point dans un système de coordonnées cartésiennes.

Version pour travailler avec le rapport des couples d'éléments des matrices x et y :            

bool  MathArctan2(
   const double&      x[],       // tableau des valeurs x
   const double&      y[],       // tableau des valeurs y
   double&            result[]   // tableau des résultats
  )

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

Paramètres

y

[in]  La coordonnée Y du point. 

x

[in]  La coordonnée X du point. 

x[]

[in]  Tableau des coordonnées X des points.

y[]

[in]  Tableau des coordonnées Y des points. 

result[]

[out]  Tableau pour retourner les résultats 

Notes

Veuillez noter que :

  • Pour (x, y) dans le quadrant 1, la valeur de retour sera : 0 < θ < π/2.
  • Pour (x, y) dans le quadrant 2, la valeur de retour sera :  π/2 < θ ≤ π.
  • Pour (x, y) dans le quadrant 3, la valeur de retour sera :  -π < θ < -π/2.
  • Pour (x, y) dans le quadrant 4, la valeur de retour sera :  -π/2 < θ < 0.

La valeur de retour pour les points situés en dehors de ces quadrants est située ci-dessous.

  • Si y est égal à 0 et que x n'est pas négatif, alors θ = 0.
  • Si y est égal à 0 et que x est négatif, alors θ = π.
  • Si y est positif et que x est égal à 0, alors θ = π/2.
  • Si y est négatif et que х est égal à 0, alors θ = -π/2.
  • Si y est égal à 0 et que x est égal à 0, alors θ = -π/2.

Si la valeur du paramètre x ou y est NaN, ou si les valeurs des paramètres x et y sont égales à la valeur PositiveInfinity ou NegativeInfinity, la méthode renvoie la valeur NaN.