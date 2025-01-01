- MathRandomNonZero
MathArctan2
Renvoie l'arctangente du quotient de deux arguments (x, y).
Version pour travailler avec le rapport des deux nombres spécifiés (x, y) :
|
double MathArctan2(
Valeur de Retour
Angle θ, mesuré en radians, de sorte que -π≤θ≤π et tan (θ) = y ou x, où (x, y) est un point dans un système de coordonnées cartésiennes.
Version pour travailler avec le rapport des couples d'éléments des matrices x et y :
|
bool MathArctan2(
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false.
Paramètres
y
[in] La coordonnée Y du point.
x
[in] La coordonnée X du point.
x[]
[in] Tableau des coordonnées X des points.
y[]
[in] Tableau des coordonnées Y des points.
result[]
[out] Tableau pour retourner les résultats
Notes
Veuillez noter que :
- Pour (x, y) dans le quadrant 1, la valeur de retour sera : 0 < θ < π/2.
- Pour (x, y) dans le quadrant 2, la valeur de retour sera : π/2 < θ ≤ π.
- Pour (x, y) dans le quadrant 3, la valeur de retour sera : -π < θ < -π/2.
- Pour (x, y) dans le quadrant 4, la valeur de retour sera : -π/2 < θ < 0.
La valeur de retour pour les points situés en dehors de ces quadrants est située ci-dessous.
- Si y est égal à 0 et que x n'est pas négatif, alors θ = 0.
- Si y est égal à 0 et que x est négatif, alors θ = π.
- Si y est positif et que x est égal à 0, alors θ = π/2.
- Si y est négatif et que х est égal à 0, alors θ = -π/2.
- Si y est égal à 0 et que x est égal à 0, alors θ = -π/2.
Si la valeur du paramètre x ou y est NaN, ou si les valeurs des paramètres x et y sont égales à la valeur PositiveInfinity ou NegativeInfinity, la méthode renvoie la valeur NaN.