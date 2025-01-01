MathArctan2

Renvoie l'arctangente du quotient de deux arguments (x, y).

Version pour travailler avec le rapport des deux nombres spécifiés (x, y) :

double MathArctan2(

const double y,

const double x

)

Valeur de Retour

Angle θ, mesuré en radians, de sorte que -π≤θ≤π et tan (θ) = y ou x, où (x, y) est un point dans un système de coordonnées cartésiennes.

Version pour travailler avec le rapport des couples d'éléments des matrices x et y :

bool MathArctan2(

const double& x[],

const double& y[],

double& result[]

)

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

Paramètres

y

[in] La coordonnée Y du point.

x

[in] La coordonnée X du point.

x[]

[in] Tableau des coordonnées X des points.

y[]

[in] Tableau des coordonnées Y des points.

result[]

[out] Tableau pour retourner les résultats

Notes

Veuillez noter que :

Pour (x, y) dans le quadrant 1, la valeur de retour sera : 0 < θ < π/2.

Pour (x, y) dans le quadrant 2, la valeur de retour sera : π/2 < θ ≤ π.

Pour (x, y) dans le quadrant 3, la valeur de retour sera : -π < θ < -π/2.

Pour (x, y) dans le quadrant 4, la valeur de retour sera : -π/2 < θ < 0.

La valeur de retour pour les points situés en dehors de ces quadrants est située ci-dessous.

Si y est égal à 0 et que x n'est pas négatif, alors θ = 0.

Si y est égal à 0 et que x est négatif, alors θ = π.

Si y est positif et que x est égal à 0, alors θ = π/2.

Si y est négatif et que х est égal à 0, alors θ = -π/2.

Si y est égal à 0 et que x est égal à 0, alors θ = -π/2.

Si la valeur du paramètre x ou y est NaN, ou si les valeurs des paramètres x et y sont égales à la valeur PositiveInfinity ou NegativeInfinity, la méthode renvoie la valeur NaN.