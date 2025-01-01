- MathRandomNonZero
- MathMoments
- MathPowInt
- MathFactorial
- MathTrunc
- MathRound
- MathArctan2
- MathGamma
- MathGammaLog
- MathBeta
- MathBetaLog
- MathBetaIncomplete
- MathGammaIncomplete
- MathBinomialCoefficient
- MathBinomialCoefficientLog
- MathHypergeometric2F2
- MathSequence
- MathSequenceByCount
- MathReplicate
- MathReverse
- MathIdentical
- MathUnique
- MathQuickSortAscending
- MathQuickSortDescending
- MathQuickSort
- MathOrder
- MathBitwiseNot
- MathBitwiseAnd
- MathBitwiseOr
- MathBitwiseXor
- MathBitwiseShiftL
- MathBitwiseShiftR
- MathCumulativeSum
- MathCumulativeProduct
- MathCumulativeMin
- MathCumulativeMax
- MathSin
- MathCos
- MathTan
- MathArcsin
- MathArccos
- MathArctan
- MathSinPi
- MathCosPi
- MathTanPi
- MathAbs
- MathCeil
- MathFloor
- MathSqrt
- MathExp
- MathPow
- MathLog
- MathLog2
- MathLog10
- MathLog1p
- MathDifference
- MathSample
- MathTukeySummary
- MathRange
- MathMin
- MathMax
- MathSum
- MathProduct
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
- MathMedian
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathExpm1
- MathSinh
- MathCosh
- MathTanh
- MathArcsinh
- MathArccosh
- MathArctanh
- MathSignif
- MathRank
- MathCorrelationPearson
- MathCorrelationSpearman
- MathCorrelationKendall
- MathQuantile
- MathProbabilityDensityEmpirical
- MathCumulativeDistributionEmpirical
MathArctan2
Gibt den Arktangens vom Quotient zweier Argumente (x, y).
Version für das Arbeiten mit der Relation der zwei angegebenen Zahlen (x, y):
|
double MathArctan2(
Rückgabewert
Der Winkel, θ, in Radianten, so dass -π≤θ≤π, und tan (θ) = y oder x, wobei (x, y) einen Punkt im Kartesischen Koordinatensystem darstellt.
Version für das Arbeiten mit der Relation von zwei Paaren der Elemente aus den x und y Arrays:
|
bool MathArctan2(
Rückgabewert
Wenn erfolgreich true, andernfalls false.
Parameter
y
[in] y Koordinate des Punktes.
x
[in] х Koordinate des Punktes.
x[]
[in] Array der x Koordinaten der Werte.
y[]
[in] Array der y Koordinaten der Werte.
result[]
[out] Array für die Ausgabe der Ergebnisse
Hinweise
Bitte beachten Sie:
- Für (x, y) im Quadrant 1 ist der Rückgabewert: 0 < θ < π/2.
- Für (x, y) im Quadrant 2 ist der Rückgabewert: π/2 < θ≤π.
- Für (x, y) im Quadrant 3 ist der Rückgabewert: -π < θ <-π/2.
- Für (x, y) im Quadrant 4 ist der Rückgabewert: -π/2 < θ < 0.
Für Punkte außerhalb der angegebenen Quadranten ist der Rückgabewert unten angeführt.
- Wenn y gleich 0 und x nicht negativ ist, θ = 0.
- Wenn y gleich 0 und x negativ ist, θ = π.
- Wenn y eine positive Zahl ist, und x gleich 0 ist, θ = π/2.
- Wenn y eine negative Zahl und х gleich 0 ist, θ = -π/2.
- Wenn y gleich 0 und х gleich 0 sind, beträgt θ = -π/2.
Wenn der x- oder y-Wert gleich NaN ist, oder wenn die x- und y-Werte gleich PositiveInfinity oder NegativeInfinity sind, gibt die Methode NaN zurück.