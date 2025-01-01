DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHilfsfunktionenMathArctan2 

MathArctan2

Gibt den Arktangens vom Quotient zweier Argumente (x, y).

Version für das Arbeiten mit der Relation der zwei angegebenen Zahlen (x, y): 

double  MathArctan2(
   const double       y,         // y Koordinate
   const double       x          // x Koordinate
   )

Rückgabewert

Der Winkel, θ, in Radianten, so dass -π≤θ≤π, und tan (θ) = y oder x, wobei (x, y) einen Punkt im Kartesischen Koordinatensystem darstellt.

Version für das Arbeiten mit der Relation von zwei Paaren der Elemente aus den x und y Arrays:            

bool  MathArctan2(
   const double&      x[],       // Array der x Werte
   const double&      y[],       // Array der y Werte
   double&            result[]   // Array der Ergebnisse
   )

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.

Parameter

y

[in]  y Koordinate des Punktes. 

x

[in]  х Koordinate des Punktes. 

x[]

[in]  Array der x Koordinaten der Werte.

y[]

[in]  Array der y Koordinaten der Werte. 

result[]

[out]  Array für die Ausgabe der Ergebnisse 

Hinweise

Bitte beachten Sie:

  • Für (x, y) im Quadrant 1 ist der Rückgabewert:  0 < θ < π/2.
  • Für (x, y) im Quadrant 2 ist der Rückgabewert: π/2 < θ≤π.
  • Für (x, y) im Quadrant 3 ist der Rückgabewert: -π < θ <-π/2.
  • Für (x, y) im Quadrant 4 ist der Rückgabewert: -π/2 < θ < 0.

Für Punkte außerhalb der angegebenen Quadranten ist der Rückgabewert unten angeführt.

  • Wenn y gleich 0 und x nicht negativ ist, θ = 0.
  • Wenn y gleich 0 und x negativ ist, θ = π.
  • Wenn y eine positive Zahl ist, und x gleich 0 ist, θ = π/2.
  • Wenn y eine negative Zahl und х gleich 0 ist, θ = -π/2.
  • Wenn y gleich 0 und х gleich 0 sind, beträgt θ = -π/2.

Wenn der x- oder y-Wert gleich NaN ist, oder wenn die x- und y-Werte gleich PositiveInfinity oder NegativeInfinity sind, gibt die Methode NaN zurück.