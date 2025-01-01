MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathArctan2
MathArctan2
두 인수(x, y)의 몫이 아크탄젠트를 반환합니다.
지정된 두 숫자 (x, y)의 비율로 작업용 버전:
double MathArctan2(
값 반환
(x, y)는 카테시안 좌표계의 점에서 라디안 단위로 측정된 각도 θ는 -π≤θ≤π and tan (θ) = y 또는 x.
x 및 y 배열의 요소 쌍 비율 작업을 위한 버전:
bool MathArctan2(
값 반환
성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
매개변수
y
[in] 점의 Y 좌표.
x
[in] 점의 X 좌표.
x[]
[in] 점의 X 좌표 배열.
y[]
[in] 점의 Y 좌표 배열.
result[]
[out] 결과를 출력할 배열
참고
다음 사항에 유의하십시오.
- 제 1사분면의 (x, y)는 다음 값을 반환합니다: 0 < θ < π/2.
- 제 2사분면의 (x, y)는 다음 값을 반환합니다: π/2 < θ≤π.
- 제 3사분면의 (x, y)는 다음 값을 반환합니다: -π < θ <-π/2.
- 제 4사분면의 (x, y)는 다음 값을 반환합니다: -π/2 < θ < 0.
이러한 사분면 외에 있는 점의 반환 값은 아래와 같습니다.
- y가 0 이고 x가 음수가 아니면 θ = 0.
- y가 0 이고 x가 음수이면 θ = π.
- y 가 양수이고 x가 0이면 θ = π/2.
- y가 음수이고 х가 0이면 θ = -π/2.
- y가 0이고 х도 0이면 θ = -π/2.
x 또는 y 매개변수 값이 NaN이거나 x 및 y 매개변수 값이 양의 무한대 또는 음의 무한대 값과 같으면 메서드는 NaN을 반환합니다.