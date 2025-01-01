DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ChannelsCChartObjectPitchfork 

CChartObjectPitchfork

CChartObjectPitchfork facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Horquilla de Andrew".

Descripción

CChartObjectPitchfork proporciona acceso a las propiedades del objeto "Horquilla de Andrew".

Declaración

   class CChartObjectPitchfork : public CChartObjectTrend

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectPitchfork

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Horquilla de Andrew"

Entrada/salida

 

virtual Type

Método virtual de identificación

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos heredados de la clase CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

