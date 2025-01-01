DocumentaciónSecciones
CChartObjectGannGrid

La clase CChartObjectGannGrid facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Rejilla de Gann".

Descripción

Declaración

   class CChartObjectGannGrid : public CChartObjectTrend

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectGannGrid

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Rejilla de Gann"

Propiedades

 

PipsPerBar

Obtiene/Establece la propiedad "Pips por barra"

Downtrend

Obtiene/Establece la propiedad "Tendencia bajista"

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos heredados de la clase CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

