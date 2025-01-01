DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects LinesCChartObjectTrendByAngle 

CChartObjectTrendByAngle

La clase CChartObjectTrendByAngle facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Línea de tendencia por ángulo".

Descripción

La clase CChartObjectTrendByAngle proporciona acceso a las propiedades del objeto "Línea de tendencia por ángulo".

Declaración

   class CChartObjectTrendByAngle : public CChartObjectTrend

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

Descendientes directos

CChartObjectGannLine

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Línea de tendencia por ángulo"

Propiedades

 

Angle

Obtiene/Establece la propiedad "Ángulo"

Entrada/salida

 

virtual Type

Método virtual de identificación

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos heredados de la clase CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

 

Ver también

Tipos de objetos, Objetos gráficos