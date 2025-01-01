DocumentaciónSecciones
La clase CChartObjectGannFan facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Abanico de Gann".

Descripción

La clase CChartObjectGannFan proporciona acceso a las propiedades del objeto "Abanico de Gann".

Declaración

   class CChartObjectGannFan : public CChartObjectTrend

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectGannFan

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Abanico de Gann"

Propiedades

 

PipsPerBar

Obtiene/Establece la propiedad "Pips por barra"

Downtrend

Obtiene/Establece la propiedad "Tendencia bajista"

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos heredados de la clase CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

