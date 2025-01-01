DocumentaciónSecciones
CChartObjectFibo

La clase CChartObjectFibo facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Retroceso de Fibonacci".

Descripción

La clase CChartObjectFibo proporciona acceso a las propiedades del objeto "Retroceso de Fibonacci".

Declaración

   class CChartObjectFibo : public CChartObjectTrend

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFibo

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Retroceso de Fibonacci"

Entrada/salida

 

virtual Type

Método virtual de identificación

Métodos heredados de la clase CObject

Métodos heredados de la clase CChartObject

Métodos heredados de la clase CChartObjectTrend

Ver también

