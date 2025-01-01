Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectRectLabel
CChartObjectRectLabel
La clase CChartObjectRectLabel facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Rectangle Label".
Descripción
La clase CChartObjectRectLabel proporciona acceso a las propiedades del objeto "Rectangle Label".
Declaración
|
class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel
Título
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CChartObjectRectLabel
Métodos de la clase
|
Create
|
|
Crea el objeto gráfico "RectLabel"
|
Propiedades
|
|
Establece el tamaño horizontal
|
Establece el tamaño vertical
|
Obtiene/Establece el color de fondo
|
Método comprobante
|
Obtiene/Establece el tipo de borde
|
Entrada/salida
|
|
virtual Save
|
Método virtual para escribir en un archivo
|
virtual Load
|
Método virtual para leer un archivo
|
virtual Type
|
Método virtual de identificación
Ver también