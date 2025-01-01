DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectRectLabel 

CChartObjectRectLabel

La clase CChartObjectRectLabel facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Rectangle Label".

Descripción

La clase CChartObjectRectLabel proporciona acceso a las propiedades del objeto "Rectangle Label".

Declaración

   class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectRectLabel

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "RectLabel"

Propiedades

 

X_Size

Establece el tamaño horizontal

Y_Size

Establece el tamaño vertical

BackColor

Obtiene/Establece el color de fondo

Angle

Método comprobante

BorderType

Obtiene/Establece el tipo de borde

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos heredados de la clase CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Métodos heredados de la clase CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

Ver también

Tipos de objetos, Propiedades de objetos, Objetos gráficos