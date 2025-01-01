DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectLabelX_Distance 

X_Distance (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "X_Distance".

int  X_Distance() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "X_Distance" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0.

X_Distance (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "X_Distance".

bool  X_Distance(
   int  X      // valor nuevo
   )

Parámetros

X

[in]  Valor nuevo de la propiedad "X_Distance".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.