Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectRectLabelBackColor CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType BackColor Obtiene el color de fondo. color BackColor() const Valor devuelto Color de fondo del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0. BackColor Establece el color de fondo. bool BackColor( color new_color // Color nuevo ) Parámetros new_color [in] Nuevo color de fondo. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado. Y_Size Angle