Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectRectLabelBackColor 

BackColor

Obtiene el color de fondo.

color  BackColor() const

Valor devuelto

Color de fondo del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0.

BackColor

Establece el color de fondo.

bool  BackColor(
   color  new_color      // Color nuevo
   )

Parámetros

new_color

[in]  Nuevo color de fondo.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.