Font (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "Fuente".

string  Font() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "Fuente" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve "".

Font (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "Fuente".

bool  Font(
   string  font      // nueva fuente
   )

Parámetros

font

[in]  Nuevo valor de la propiedad "Fuente".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.