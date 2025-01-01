Font (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "Fuente".

string Font() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "Fuente" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve "".

Font (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "Fuente".

bool Font(

string font

)

Parámetros

font

[in] Nuevo valor de la propiedad "Fuente".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.