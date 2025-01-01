Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectTextFont CreateAngleFontFontSizeAnchorSaveLoadType Font (Método Get) Obtiene el valor de la propiedad "Fuente". string Font() const Valor devuelto Valor de la propiedad "Fuente" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve "". Font (Método Set) Establece el nuevo valor de la propiedad "Fuente". bool Font( string font // nueva fuente ) Parámetros font [in] Nuevo valor de la propiedad "Fuente". Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado. Angle FontSize