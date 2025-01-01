DokumentationKategorien
CChartObjectRectLabel

Klasse CChartObjectRectLabel ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Rechteck-Label".

Beschreibung

Klasse CChartObjectRectLabel bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Rechteck-Label".

Deklaration

   class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectRectLabel

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Rechteck-Label"

Eigenschaften

 

X_Size

Setzt die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse"

Y_Size

Setzt die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse"

BackColor

Erhält/setzt die Eigenschaft "Hintergrundfarbe"

Angle

Verbietet die Änderung der Eigenschaft "Neigungswinkel"

BorderType

Erhält/setzt die Eigenschaft "Rahmentyp"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

