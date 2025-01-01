CChartObjectRectLabel
Klasse CChartObjectRectLabel ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Rechteck-Label".
Beschreibung
Klasse CChartObjectRectLabel bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Rechteck-Label".
Deklaration
|
class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel
Kopf
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CChartObjectRectLabel
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt ein grafisches Objekt "Rechteck-Label"
|
Eigenschaften
|
|
Setzt die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse"
|
Setzt die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Hintergrundfarbe"
|
Verbietet die Änderung der Eigenschaft "Neigungswinkel"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Rahmentyp"
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Save
|
Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei
|
virtual Load
|
Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
Sehen Sie auch