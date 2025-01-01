CChartObjectRectLabel

Klasse CChartObjectRectLabel ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Rechteck-Label".

Beschreibung

Klasse CChartObjectRectLabel bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Rechteck-Label".

Deklaration

class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectText CChartObjectLabel CChartObjectRectLabel

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Rechteck-Label" Eigenschaften X_Size Setzt die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse" Y_Size Setzt die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse" BackColor Erhält/setzt die Eigenschaft "Hintergrundfarbe" Angle Verbietet die Änderung der Eigenschaft "Neigungswinkel" BorderType Erhält/setzt die Eigenschaft "Rahmentyp" Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectText Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectLabel X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

Sehen Sie auch

Objekttypen, Objekteigenschaften, Grafische Objekte