CChartObjectLabel

La clase CChartObjectLabel facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Etiqueta".

Descripción

La clase CChartObjectLabel proporciona acceso a las propiedades del objeto "Etiqueta".

Declaración

   class CChartObjectLabel : public CChartObjectText

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

Descendientes directos

CChartObjectEdit, CChartObjectRectLabel

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Etiqueta"

Propiedades

 

X_Distance

Obtiene/Establece la propiedad "X_Distance"

Y_Distance

Obtiene/Establece la propiedad "Y_Distance"

X_Size

Obtiene/Establece la propiedad "X_Size"

Y_Size

Obtiene/Establece la propiedad "Y_Size"

Corner

Obtiene/Establece la propiedad "Esquina"

Time

"Comprobante" del cambio en la coordenada temporal

Price

"Comprobante" del cambio en la coordenada del precio

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos heredados de la clase CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

 

