CChartObjectLabel
La clase CChartObjectLabel facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Etiqueta".
Descripción
La clase CChartObjectLabel proporciona acceso a las propiedades del objeto "Etiqueta".
Declaración
class CChartObjectLabel : public CChartObjectText
Título
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
Jerarquía de herencia
CChartObjectLabel
Descendientes directos
Métodos de la clase
Create
Crea el objeto gráfico "Etiqueta"
Propiedades
Obtiene/Establece la propiedad "X_Distance"
Obtiene/Establece la propiedad "Y_Distance"
Obtiene/Establece la propiedad "X_Size"
Obtiene/Establece la propiedad "Y_Size"
Obtiene/Establece la propiedad "Esquina"
"Comprobante" del cambio en la coordenada temporal
"Comprobante" del cambio en la coordenada del precio
Entrada/salida
virtual Save
Método virtual para escribir en un archivo
virtual Load
Método virtual para leer un archivo
virtual Type
Método virtual de identificación
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Métodos heredados de la clase CChartObjectText
Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create
