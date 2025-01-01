DokümantasyonBölümler
CChartObjectRectLabel

CChartObjectRectLabel sınıfı, "Dikdörtgen Etiket" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectBmpLabel sınıfı, "Dikdörtgen Etiket" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectRectLabel

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Dikdörtgen Etiket" grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

X_Size

Yatay büyüklüğü ayarlar

Y_Size

Dikey büyüklüğü ayarlar

BackColor

Arka-plan rengini alır/ayarlar

Angle

Bir saplama (stub) yöntemi.

BorderType

Belirtilen grafiksel nesnenin kenarlık tipini alır/ayarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObject

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObjectText

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObjectLabel

Ayrıca bakınız

