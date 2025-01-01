MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectRectLabel
CChartObjectRectLabel
CChartObjectRectLabel sınıfı, "Dikdörtgen Etiket" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.
Açıklama
CChartObjectBmpLabel sınıfı, "Dikdörtgen Etiket" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.
Bildirim
class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel
Başlık
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CChartObjectRectLabel
Sınıf Yöntemleri
Oluştur
"Dikdörtgen Etiket" grafik nesnesini oluşturur
Özellikler
Yatay büyüklüğü ayarlar
Dikey büyüklüğü ayarlar
Arka-plan rengini alır/ayarlar
Bir saplama (stub) yöntemi.
Belirtilen grafiksel nesnenin kenarlık tipini alır/ayarlar
Girdi/çıktı
virtual Save
Sanal dosya yazım yöntemi
virtual Load
Sanal dosya okuma yöntemi
virtual Type
Sanal tanımlama yöntemi
