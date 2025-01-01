DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectRectLabel 

CChartObjectRectLabel

La classe CChartObjectRectLabel permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Label Rectangle".

Description

La classe CChartObjectRectLabel fournit un accès aux propriétés de l'objet "Label Rectangle".

Déclaration

   class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectRectLabel

Méthodes de Classe

Create

 

Create

Crée un objet graphique "Label Rectangle"

Propriétés

 

X_Size

Définit la taille horizontale

Y_Size

Définit la taille verticale

BackColor

Retourne/Définit la couleur d'arrière plan

Angle

Une méthode générée par un stub

BorderType

Retourne/Définit le type de bordure

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Méthodes héritées de la classe CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Méthodes héritées de la classe CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

Voir aussi

Types des objets, Propriétés de l'objet, Objet graphiques