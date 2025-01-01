CChartObjectRectLabel
La classe CChartObjectRectLabel permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Label Rectangle".
Description
La classe CChartObjectRectLabel fournit un accès aux propriétés de l'objet "Label Rectangle".
Déclaration
class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel
Titre
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
Hiérarchie d'héritage
Méthodes de Classe
Create
Crée un objet graphique "Label Rectangle"
Propriétés
Définit la taille horizontale
Définit la taille verticale
Retourne/Définit la couleur d'arrière plan
Une méthode générée par un stub
Retourne/Définit le type de bordure
Entrée/Sortie
virtual Save
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
virtual Load
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
virtual Type
Méthode virtuelle d'identification
Voir aussi