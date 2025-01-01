Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectRectLabel
CChartObjectRectLabel
CChartObjectRectLabel é uma classe de acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Rectangle Label".
Descrição
Classe CChartObjectRectLabel fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Rectangle Label".
Declaração
class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel
Título
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
Hierarquia de herança
CChartObjectRectLabel
Métodos de classe
Create
Cria o objeto gráfico "RectLabel"
Propriedades
Define o tamanho horizontal
Define o tamanho vertical
Obtém/Define a cor de segundo plano (fundo)
Um método "Stub"
Obtém/Define o tipo de borda
Entrada/saída
virtual Save
Método virtual para escrever o arquivo
virtual Load
Método virtual para a leitura a partir do arquivo
virtual Type
Método virtual de identificação
Veja também