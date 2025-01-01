DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectRectLabel 

CChartObjectRectLabel

CChartObjectRectLabel é uma classe de acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Rectangle Label".

Descrição

Classe CChartObjectRectLabel fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Rectangle Label".

Declaração

   class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectRectLabel

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "RectLabel"

Propriedades

 

X_Size

Define o tamanho horizontal

Y_Size

Define o tamanho vertical

BackColor

Obtém/Define a cor de segundo plano (fundo)

Angle

Um método "Stub"

BorderType

Obtém/Define o tipo de borda

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos herdados da classe CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Métodos herdados da classe CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

Veja também

Tipos de objetos, Propriedades de objetos, Objetos gráficos