DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectRectLabel 

CChartObjectRectLabel

CChartObjectRectLabel è una classe per l'accesso semplificato alla proprietà dell'oggetto grafico "Etichetta Rettangolo".

Descrizione

La Classe CChartObjectBmpLabel fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Rettangolo Label".

Dichiarazione

   class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectRectLabel

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "RectLabel"

Proprietà

 

X_Size

Imposta la dimensione orizzontale

Y_Size

Imposta la dimensione verticale

BackColor

Ottiene/Imposta il colore di sfondo

Angle

Vieta il cambiamento di pendenza

BorderType

Ottiene/Imposta il tipo di bordo

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Metodi ereditati dalla classe CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Metodi ereditati dalla classe CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

Vedi anche

Tipi di oggetti, Proprietà oggetti, Oggetti grafici