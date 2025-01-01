CChartObjectRectLabel
CChartObjectRectLabel è una classe per l'accesso semplificato alla proprietà dell'oggetto grafico "Etichetta Rettangolo".
Descrizione
La Classe CChartObjectBmpLabel fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Rettangolo Label".
Dichiarazione
|
class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel
Titolo
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CChartObjectRectLabel
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Create
|
|
Crea l'oggetto grafico "RectLabel"
|
Proprietà
|
|
Imposta la dimensione orizzontale
|
Imposta la dimensione verticale
|
Ottiene/Imposta il colore di sfondo
|
Vieta il cambiamento di pendenza
|
Ottiene/Imposta il tipo di bordo
|
Input/output
|
|
virtual Save
|
Metodo virtuale per la scrittura su file
|
virtual Load
|
Metodo virtuale per la lettura da file
|
virtual Type
|
Metodo virtuale di identificazione
Vedi anche