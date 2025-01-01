문서화섹션
CChartObjectRectLabel

CChartObjectRectLabel은 "사각 레이블" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CChartObjectRectLabel 클래스는 "사각 레이블" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel

Title

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

상속 계층

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectRectLabel

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

"RectLabel" 그래픽 객체 생성

Properties

 

X_Size

수평 크기 설정

Y_Size

수직 크기 설정

BackColor

배경색 가져오기/설정

Angle

기울기 각도 변화 금지

BorderType

테두리 유형 가져오기/설정

입/출력

 

virtual Save

파일에 쓰기 위한 가상 방법

virtual Load

파일에서 읽기 위한 가상 메서드

virtual Type

가상식별방법

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

CChartObject 클래스에서 상속된 메서드

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

CChartObjectText 클래스에서 상속된 메서드

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

CChartObjectLabel 클래스에서 상속된 메서드

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

