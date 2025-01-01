DocumentaciónSecciones
Grupo de objetos gráficos "Controles de objeto".

Esta sección contiene los detalles técnicos para trabajar con el grupo de clases de objetos gráficos llamado "Controles de objeto", así como una descripción de los componentes relevantes de la biblioteca estándar de MQL5.

Nombre de la clase

Objeto

CChartObjectText

Objeto gráfico "Texto"

CChartObjectLabel

Objeto gráfico "Etiqueta de texto"

CChartObjectEdit

Objeto gráfico "Editar"

CChartObjectButton

Objeto gráfico "Botón"

CChartObjectSubChart

Objeto gráfico "Gráfico"

CChartObjectBitmap

Objeto gráfico "Bitmap"

CChartObjectBmpLabel

Objeto gráfico "Etiqueta Bitmap"

CChartObjectRectLabel

Objeto gráfico "Etiqueta de rectángulo"

