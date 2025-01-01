Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects Controls
- CChartObjectText
- CChartObjectLabel
- CChartObjectEdit
- CChartObjectButton
- CChartObjectSubChart
- CChartObjectBitmap
- CChartObjectBmpLabel
- CChartObjectRectLabel
Object Controls
Grupo de objetos gráficos "Controles de objeto".
Esta sección contiene los detalles técnicos para trabajar con el grupo de clases de objetos gráficos llamado "Controles de objeto", así como una descripción de los componentes relevantes de la biblioteca estándar de MQL5.
|
Nombre de la clase
|
Objeto
|
Objeto gráfico "Texto"
|
Objeto gráfico "Etiqueta de texto"
|
Objeto gráfico "Editar"
|
Objeto gráfico "Botón"
|
Objeto gráfico "Gráfico"
|
Objeto gráfico "Bitmap"
|
Objeto gráfico "Etiqueta Bitmap"
|
Objeto gráfico "Etiqueta de rectángulo"
