Object Controls

Grupo de objetos gráficos "Controles de objeto".

Esta sección contiene los detalles técnicos para trabajar con el grupo de clases de objetos gráficos llamado "Controles de objeto", así como una descripción de los componentes relevantes de la biblioteca estándar de MQL5.

Nombre de la clase Objeto CChartObjectText Objeto gráfico "Texto" CChartObjectLabel Objeto gráfico "Etiqueta de texto" CChartObjectEdit Objeto gráfico "Editar" CChartObjectButton Objeto gráfico "Botón" CChartObjectSubChart Objeto gráfico "Gráfico" CChartObjectBitmap Objeto gráfico "Bitmap" CChartObjectBmpLabel Objeto gráfico "Etiqueta Bitmap" CChartObjectRectLabel Objeto gráfico "Etiqueta de rectángulo"

