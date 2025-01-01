Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectRectLabelY_Size CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType Y_Size Establece el valor de la propiedad "Y_Size". bool Y_Size( int size // Tamaño vertical ) Parámetros size [in] Nuevo tamaño vertical. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no cambia. Nota Para obtener las propiedades "X_Size" y "Y_Size" utilice los métodos X_Size y Y_Size disponibles en la clase padre CChartObjectLabel. X_Size BackColor