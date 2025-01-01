ДокументацияРазделы
CChartObjectRectLabel

Класс CChartObjectRectLabel является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Прямоугольная метка".

Описание

Класс CChartObjectRectLabel обеспечивает доступ к свойствам объекта "Прямоугольная метка".

Декларация

   class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectRectLabel

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Прямоугольная метка"

Свойства

 

X_Size

Устанавливает свойство "Размер по X"

Y_Size

Устанавливает свойство "Размер по Y"

BackColor

Получает/устанавливает свойство "Цвет фона"

Angle

Запрещает изменение свойства "Угол наклона"

BorderType

Получает/устанавливает свойство "Тип рамки"

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Методы унаследованные от CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

