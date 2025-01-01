BorderType

Obtiene el tipo de borde.

int BorderType() const

Valor devuelto

Tipo de borde del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0.

BorderType

Establece el tipo de borde.

bool BorderType(

int type

)

Parámetros

type

[in] Tipo de borde.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.