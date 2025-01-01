Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectRectLabelBorderType CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType BorderType Obtiene el tipo de borde. int BorderType() const Valor devuelto Tipo de borde del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0. BorderType Establece el tipo de borde. bool BorderType( int type // Tipo de borde ) Parámetros type [in] Tipo de borde. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado. Angle Save