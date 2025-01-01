CChartObjectRectLabel
CChartObjectRectLabel は「Rectangle Label（四角形ラベル）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
CChartObjectRectLabel クラスは「Rectangle Label（四角形ラベル）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。
宣言
|
class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel
タイトル
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
継承階層
CChartObjectRectLabel
クラスメソッド
|
Create
|
|
「Rectangle Label（四角形ラベル）」グラフィックオブジェクトを作成します。
|
プロパティ
|
|
水平方向のサイズを設定
|
垂直方向のサイズを設定
|
背景色を取得/設定
|
スタブメソッド
|
境界線の種類を取得/設定
|
入出力
|
|
virtual Save
|
ファイル書き込みの仮想メソッド。
|
virtual Load
|
ファイル読み込みの仮想メソッド。
|
virtual Type
|
識別の仮想メソッド。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
クラスから継承されたメソッド CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
|
クラスから継承されたメソッド CChartObjectText
Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create
|
クラスから継承されたメソッド CChartObjectLabel
X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create
参照