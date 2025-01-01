ドキュメントセクション
CChartObjectRectLabel

CChartObjectRectLabel は「Rectangle Label（四角形ラベル）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectRectLabel クラスは「Rectangle Label（四角形ラベル）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectRectLabel : public CChartObjectLabel

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectRectLabel

クラスメソッド

Create

 

Create

「Rectangle Label（四角形ラベル）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

X_Size

水平方向のサイズを設定

Y_Size

垂直方向のサイズを設定

BackColor

背景色を取得/設定

Angle

スタブメソッド

BorderType

境界線の種類を取得/設定

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

