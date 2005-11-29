CodeBaseРазделы
ZigZag - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
ZigZag отслеживает и соединяет между собой крайние точки графика отстоящие друг от друга не менее чем на заданный процент по шкале цены.

Depth это минимальное кол-во баров, на котором не будет второго максимума (минимума) меньше (больше) на Deviation пипсов, чем предыдущего, то есть расходиться ZigZag может всегда, а сходится (либо сдвинуться целиком) больше, чем на Deviation, ZigZag может только после Depth баров. Backstep это минимальное количество баров между максимумами (минимумами).

После того, как ZigZag зафиксировал нижнюю точку, он начинает искать точку разворота до тех пор, пока откат вниз от максимального значения не превысит параметра. Как только откат вниз превысит параметр, вторая (в нашем случае верхняя точка считается зафиксированной) и ZigZag начинает искать третью (в нашем случае нижнюю точку) и так далее.

Полное описание ZigZag доступно в разделе Технический анализ: ZigZag

Индикатор ZigZag

