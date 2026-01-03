VR Lollipop वर्तमान बाजार ट्रेंड के भीतर ट्रेडिंग के लिए एक अनोखी स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति है। इस रोबोट की विशिष्टता एक

🚀 डेमो संस्करण + सेट फाइलें पेज पर जाएँ 🚀

वर्तमान बाजार ट्रेंड के भीतर ट्रेडिंग के लिए एक अनोखी स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति है। इस रोबोट की विशिष्टता एक जटिल एल्गोरिदम के उपयोग में है, जो बाजार की प्रवृत्ति की दिशा के अनुसार धीरे‑धीरे पोजिशन बढ़ाने की अनुमति देता है। साथ ही, सभी खुली पोजिशन ब्रेकईवन फ़ंक्शन की बदौलत स्वचालित रूप से सुरक्षित मोड में स्थानांतरित हो जाती हैं। पोजिशन को सुरक्षित तब माना जाता है, जब स्टॉप‑लॉस स्तर को ब्रेकईवन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये सभी जटिल कार्य MetaTrader टर्मिनल की शक्तिशाली कार्यक्षमता के माध्यम से किए जाते हैं।

VR Lollipop के काम में अनोखी तकनीकें

रोबोट की मुख्य विशेषताओं में से एक फ्लोटिंग ट्रेलिंग का उपयोग है। फिक्स्ड आकार वाले पारंपरिक ट्रेलिंग के विपरीत, यह तरीका कीमत में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित है। स्टॉप‑लॉस का आकार पॉइंट्स में नहीं, बल्कि प्रतिशत में गणना किया जाता है, जिससे बाजार की मामूली करेक्शन के दौरान पोजिशन के समय से पहले बंद होने से बचा जा सके। इस प्रकार, जमा की गई पोजिशनें मुख्य ट्रेंड बदलने तक खुली रहती हैं।

साइकिल द्वारा ट्रेडिंग

एक और महत्वपूर्ण तकनीक साइकिल के सिद्धांत पर आधारित ट्रेडिंग है। साइकिल वह अवधि है, जिसमें रोबोट नई पोजिशन खोलता है और उन्हें तब तक होल्ड करता है, जब तक वे ब्रेकईवन की स्थिति में नहीं आ जातीं। नया साइकिल केवल तब शुरू होता है, जब सभी मौजूदा पोजिशन लाभ के साथ बंद हो जाएँ या सुरक्षित मोड में स्थानांतरित हो जाएँ।

जोड़ी पोजिशन के साथ काम

रोबोट VR Lollipop हमेशा जोड़ी सौदों की रणनीति का उपयोग करता है। प्रत्येक नई ऑपरेशन्स की श्रृंखला दो विपरीत पोजिशन खोलने से शुरू होती है। इसके बाद, वर्तमान ट्रेंड के विश्लेषण के आधार पर, रोबोट उस पोजिशन को बंद करता है, जो मुख्य बाजार आंदोलन के विरुद्ध जाती है, और लाभदायक डील को खुला छोड़ देता है।

रोबोटके काम की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि डेमो‑संस्करण को प्रशिक्षण खाते पर स्थापित करें और कुछ ट्रेडिंग सत्रों के दौरान रोबोट की कार्यवाही का निरीक्षण करें।

मार्केट्स के लिए सेटिंग और एडेप्टेशन

में लचीली सेटिंग्स हैं, जो इसे विभिन्न वित्तीय उपकरणों के लिए अनुकूलित करने की अनुमति देती हैं। सिस्टम के कार्य सिद्धांतों की बेहतर समझ के लिए स्क्रीनशॉट और वीडियो डेमोंस्ट्रेशन उपलब्ध हैं। हालांकि, एल्गोरिदम की जाँच का सबसे प्रभावी तरीका प्रशिक्षण खातों पर रोबोट का परीक्षण ही रहता है।

डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स 5‑अंकीय ब्रोकर के लिए निर्दिष्ट हैं और (*) चिह्न से चिह्नित हैं।

* Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - अधिकतम अनुमेय स्प्रेड; यदि स्प्रेड ट्रेडर द्वारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाता है, तो ट्रेडिंग रोबोट ट्रेडिंग को तब तक रोक देगा, जब तक स्प्रेड निर्दिष्ट मान से कम न हो जाए। इस सेटिंग को बंद करने के लिए मान 0 सेट करें। इस सेटिंग का उपयोग इसके परिणामों को अच्छी तरह समझकर करना बेहतर है।

Lot calculation type - लॉट गणना का प्रकार

Fixed lot (Example: 0.01) - फिक्स्ड मानक लॉट, उदाहरण: 0.01



Percentage lot (Example: 8) - प्रतिशत लॉट, जो ट्रेडिंग खाते के बैलेंस के प्रतिशत के आधार पर गणना किया जाता है।



Balance for minimum lot (Example: 300) - लॉट जमा राशि के गुणक के रूप में गणना किया जाता है। सूत्र: डिपॉज़िट / Balance for minimum lot * न्यूनतम उपलब्ध लॉट। इस प्रकार, ट्रेडर इच्छित राशि के गुणक के आधार पर लॉट की गणना कर सकता है। उदाहरण: 300

Initial lots - ट्रेडिंग रणनीति के लिए शुरुआती लॉट, जो ब्रोकर द्वारा अनुमत न्यूनतम लॉट से कम नहीं हो सकता। यदि लॉट गलत तरीके से निर्दिष्ट है, तो ट्रेडिंग रोबोट चेतावनी देगा। अनुशंसा की जाती है कि इसे न्यूनतम अनुमेय मान से थोड़ा अधिक सेट करें, जैसे 0.02 या 0.03। यह मान जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक पोजिशन वॉल्यूम वर्तमान ट्रेंड की दिशा में जमा होगा।

Lot multiplier (0 - Disable) - लॉट गुणक, जिसका उपयोग ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेडिंग के लिए पोजिशन वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किया जाता है। न्यूनतम अनुमेय मान 1.1 है। अनुशंसित मान 2 है। 2 से अधिक मान आक्रामक और अधिक जोखिमपूर्ण माने जाते हैं।

Lot reduction - ट्रेंड की दिशा में पोजिशन के लॉट को कम करना। यदि Initial lots पैरामीटर ब्रोकर द्वारा अनुमत न्यूनतम लॉट से अधिक है, तो बाद की पोजिशन के लिए लॉट इस सेटिंग में निर्दिष्ट मान से कम होगा।

Minimum lot for trend trading - ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए न्यूनतम लॉट; यह सेटिंग वह न्यूनतम लॉट निर्दिष्ट करने की अनुमति देती है, जो Initial lots सेटिंग में लॉट घटाए जाने के बाद प्राप्त होगा। ट्रेंड की दिशा में, ट्रेडिंग रोबोट नया लॉट सूत्र Initial lots - Lot reduction = नया लॉट के अनुसार गणना करता है। यदि नया लॉट Minimum lot for trend trading से कम हो जाता है, तो ट्रेडिंग रोबोट इस सेटिंग में उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट लॉट लेगा। न्यूनतम अनुमेय लॉट सेट करने की अनुशंसा की जाती है।

Distance calculation method - दूरी की गणना का प्रकार।

Distance in points - दूरी पॉइंट्स में मापी जाती है।



Distance in percentage - दूरी अंतिम खोली गई पोजिशन की कीमत से प्रतिशत में मापी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि पोजिशन 1.23567 की कीमत पर खोली गई थी और सेटिंग में 0.5 निर्दिष्ट है, तो अगला ओपन प्राइस 1.24073 होगा। यहाँ कीमत में परिवर्तन प्रतिशत में गणना किया जाता है।



Distance = Bollinger Bands difference - दूरी Bollinger Bands इंडिकेटर की ऊपरी और निचली बैंड के अंतर के रूप में मापी जाती है।



Distance * number of positions - दूरी Distance value सेटिंग में निर्दिष्ट पॉइंट्स की संख्या को विपरीत प्रकार की पोजिशन की संख्या से गुणा करके मापी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि 6 सेल पोजिशन और 1 बाय पोजिशन खुली हैं, तो अगली जोड़ी पोजिशन के लिए दूरी Distance value * 6 के बराबर होगी।



Distance = average bar size - दूरी Distance value में निर्दिष्ट बारों की संख्या के लिए High और Low के बीच के औसत अंतर के रूप में मापी जाती है।

* Distance value - Distance calculation method सेटिंग के लिए मान।

* Profit to the Plus (Points) - ट्रेंड के विरुद्ध पोजिशन की श्रृंखला को बंद करते समय अतिरिक्त लाभ जोड़ना। ट्रेडिंग रोबोट का एल्गोरिदम सभी संभावित जोखिमपूर्ण पोजिशन की औसत कीमत की गणना करता है, जिसका परिणाम 0 लाभ हो सकता है। 0 से बचने के लिए, इस सेटिंग में इच्छित लाभ की मात्रा पॉइंट्स में निर्दिष्ट करनी चाहिए।

* Breakeven (Points) - ब्रेकईवन; ट्रेंड की दिशा में पोजिशन के लिए बिना‑हानि पॉइंट्स की संख्या। ब्रेकईवन वाली पोजिशन को बिना‑जोखिम वाली माना जाता है। केवल पोजिशन को बिना‑जोखिम स्थिति में संशोधित करने के बाद अगली जोड़ी पोजिशन खोली जाती है।

New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - नया बार; यह सेटिंग एक ही अवधि में पोजिशन समूहों के बार‑बार खुलने को सीमित करती है। यदि सेटिंग सक्षम है, तो ट्रेडिंग पोजिशन की नई जोड़ी केवल तब खुलेगी, जब सेटिंग में निर्दिष्ट नए ट्रेडिंग पीरियड का बार बनेगा। कम से कम एक घंटे का टाइमफ़्रेम सेट करने की अनुशंसा की जाती है, हालांकि कुछ मामलों में इसे कम भी किया जा सकता है।

Trailing stop type - ट्रेलिंग स्टॉप का प्रकार

Manual - मैनुअल; इस मोड में स्टॉप‑लॉस स्तरों का स्थानांतरण पूरी तरह से स्वयं ट्रेडर पर निर्भर करता है। ट्रेडिंग रोबोट केवल पोजिशन को ब्रेकईवन में स्थानांतरित करता है; इसके बाद ट्रेडर स्वयं स्टॉप‑लॉस को स्थानांतरित करता है।



Dynamic - डायनेमिक ट्रेलिंग स्टॉप, जो Potential trend size सेटिंग पर निर्भर करता है; ट्रेडर अधिकतम इच्छित ट्रेंड आकार निर्दिष्ट करता है, और ट्रेडिंग एल्गोरिदम जटिल प्रतिशत सूत्र के आधार पर ट्रेंड की दिशा में स्टॉप‑लॉस स्तरों को धीरे‑धीरे स्थानांतरित करता है। जितना बड़ा ट्रेंड होगा और जितनी अधिक कीमत ट्रेडर द्वारा निर्दिष्ट ट्रेंड आकार के करीब होगी, ट्रेलिंग स्टॉप उतना ही अधिक आक्रामक रूप से काम करेगा।

* Potential trend size (points) (0 – disable) - संभावित ट्रेंड आकार पॉइंट्स में। मान निर्दिष्ट करने से पहले, अनुशंसा की जाती है कि घंटे के चार्ट पर वित्तीय उपकरण के पिछले 3–4 बड़े ट्रेंड मापें और उनका औसत मान पॉइंट्स में दर्ज करें। अधिकांश मामलों में, फॉरेक्स बाजार के लिए यह मान 5000–10000 पॉइंट्स के आसपास होता है।

Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - अधिकतम ट्रेलिंग स्टॉप; यह Potential trend size का वह प्रतिशत दर्शाता है, जितना ट्रेडिंग रोबोट स्टॉप‑लॉस स्तरों को स्थानांतरित कर सकता है। अधिकतम अनुमेय मान 95% है। यदि ट्रेंड ट्रेडर की अपेक्षा से अधिक हो जाता है, तो यह सेटिंग स्टॉप‑लॉस स्तरों को अधिक स्मूद रूप से स्थानांतरित करने और ट्रेंड के अंत के करीब पोजिशन को समय से पहले बंद न करने की अनुमति देती है।

Trailing % Stop Revers trend - कीमत के उलटने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप; उन स्थितियों में, जब कीमत पलटती है और लाभदायक पोजिशन को स्टॉप‑लॉस पर बंद करने की दिशा में चलती है, ट्रेडिंग रोबोट कीमत की दिशा में स्टॉप‑लॉस को अधिक आक्रामक रूप से स्थानांतरित करता है।

* Trailing Stop Global (Point) - ग्लोबल ट्रेलिंग स्टॉप; यह प्रकार क्लासिकल ट्रेलिंग स्टॉप एल्गोरिदम के अनुसार काम करता है। सेटिंग बिना‑जोखिम वाली पोजिशन के स्टॉप‑लॉस को समूहबद्ध करने और उन्हें समूह के रूप में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। इस प्रकार का ट्रेलिंग स्टॉप सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। अनुशंसा की जाती है कि इसका मान लगभग सूत्र Potential trend size / 10 के अनुसार सेट करें।

Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - लाभ या हानि प्राप्त होने पर सभी पोजिशन बंद करना। यह सेटिंग ट्रेडिंग रोबोट द्वारा खोली गई सभी पोजिशन को निर्दिष्ट लाभ या हानि प्राप्त होने पर बंद करने की अनुमति देती है। लाभ पर बंद करने के लिए इच्छित लाभ का मान दर्ज करें, उदाहरण: 50। हानि को फिक्स करने के लिए, उदाहरण: -50।

Expert actions after closing all positions - लाभ या हानि पर सभी पोजिशन बंद होने के बाद ट्रेडिंग रोबोट द्वारा की जाने वाली क्रियाएँ।

Full stop trading and Close all positions - ट्रेडिंग की पूर्ण रोक और बिना पुनः शुरू किए सभी पोजिशन का बंद होना।



Continue trading and Close all positions - सभी पोजिशन बंद होने के बाद ट्रेडिंग जारी रखना।

Push for smartphone - MetaTrader टर्मिनल में स्मार्टफोन पर पुश‑सूचना।

Push for terminal - स्वयं MetaTrader टर्मिनल में सूचना (Alert)।

Push for E-Mail - ई‑मेल के माध्यम से सूचना।

Push for Telegram channel - टेलीग्राम चैनल में सूचना।

Channel name - संदेश पोस्ट करने के लिए चैनल का नाम।

Telegram bot token - टेलीग्राम बॉट की सीक्रेट कुंजी।

Dashboard size - ट्रेडिंग रणनीति के डेटा वाली सूचना पैनल का आकार। सूचना पैनल स्ट्रेटजी टेस्टर और ऑप्टिमाइज़ेशन में नहीं दिखता।

Magic Number - ट्रेडिंग रोबोट द्वारा खोली गई पोजिशन के नियंत्रण के लिए एक विशिष्ट संख्या। प्रत्येक पोजिशन को निर्दिष्ट संख्या से चिह्नित किया जाता है। इस तरीके से ट्रेडिंग रोबोट अपनी पोजिशन को अन्य ट्रेडिंग रोबोटों या ट्रेडर द्वारा मैन्युअल रूप से खोली गई पोजिशन से अलग पहचान सकता है। यदि मान 0 निर्दिष्ट है, तो ट्रेडिंग रोबोट 0 संख्या के साथ पोजिशन खोलेगा और साथ ही ट्रेडर द्वारा मैन्युअल रूप से खोली गई पोजिशन को भी नियंत्रित करेगा। यदि मान -1 सेट किया जाता है, तो ट्रेडिंग रोबोट सभी ट्रेडिंग पोजिशन, चाहे वे हाथ से खोली गई हों, रोबोट द्वारा खोली गई हों या अन्य रोबोटों द्वारा, सभी को अपने नियंत्रण में ले लेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि -1 मान पर ट्रेडिंग रोबोटों के बीच संघर्ष हो सकता है, इसलिए खाते पर क्या होगा, इसे अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। 0 से अधिक मान निर्दिष्ट करने की अनुशंसा की जाती है।

* Slippage (Points) - स्लिपेज; यह सेटिंग ब्रोकर सर्वर को अनुरोधित कीमत से कुछ स्वीकार्य विचलन के साथ ट्रेड ऑर्डर स्वीकार करने की अनुमति देती है।

Commentary on positions - ट्रेडिंग रोबोट की पोजिशन के लिए टिप्पणी; ट्रेडर टिप्पणी के आउटपुट के लिए "मास्क" सेट कर सकता है।

लेखक के बारे में

नमस्ते! मेरा नाम व्लादिमिर है और मैं 15 से अधिक वर्षों से ट्रेडिंग रणनीतियों को प्रोग्राम कर रहा हूँ और ट्रेडिंग रोबोट बना रहा हूँ। अपने काम में, मैं केवल अपने विचारों और रणनीतियों का उपयोग करता हूँ। ट्रेडिंग रोबोट का विकास मेरा जुनून है। हर दिन मैं नई नवाचारी विचारों का परीक्षण करता हूँ और उनके आधार पर ट्रेडिंग रोबोटों के काम के लिए अनोखी फ़ंक्शन्स बनाता हूँ। मैं पेशेवर ट्रेडिंग टूल्स बनाता हूँ। आप मेरे सभी उत्पादों का परीक्षण आसानी से स्ट्रेटजी टेस्टर, डेमो खातों पर और यहाँ तक कि वास्तविक परिस्थितियों में रियल खातों पर भी कर सकते हैं। मैं सब कुछ जैसा है वैसा दिखाता हूँ और लाभ के किसी भी वादे या गारंटी नहीं देता। क्या आप अनोखे ट्रेडिंग एप्लिकेशन का उपयोग करना चाहते हैं? नीचे दिए गए संपर्कों पर बेझिझक मुझे लिखें।

