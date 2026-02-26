0
98
#EURAUD: Bearish Accumulation Completed
📉EURAUD completed a bearish accumulation, breaking a support
line of a descending triangle pattern on a daily.
A confirmed BoS indicates a highly probable bearish continuation lower.
Next support will be 1.65
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Daily time frame
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