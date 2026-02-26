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#EURAUD: Bearish Accumulation Completed

26 February 2026, 10:39
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#EURAUD: Bearish Accumulation Completed


📉EURAUD completed a bearish accumulation, breaking a support

line of a descending triangle pattern on a daily.


A confirmed BoS indicates a highly probable bearish continuation lower.


Next support will be 1.65

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Daily time frame

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#eurusd