Analytics & Forecasts

#NZDJPY: Bullish Wave Confirmed

26 February 2026, 10:42
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#NZDJPY: Bullish Wave Confirmed


📈NZDJPY broke and closed above a resistance of a horizontal

range on a daily time frame.


It opens a potential for more growth.

The next strong resistance is 94.4.


It will likely be reached soon.

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Daily time frame

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#nzdjpy