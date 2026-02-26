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#NZDJPY: Bullish Wave Confirmed
📈NZDJPY broke and closed above a resistance of a horizontal
range on a daily time frame.
It opens a potential for more growth.
The next strong resistance is 94.4.
It will likely be reached soon.
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Daily time frame
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