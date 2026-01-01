🚀 डेमो संस्करण + सेट फाइलें पेज पर जाएँ 🚀

VR Smart Grid – एक स्मार्ट ट्रेडिंग रोबोट (एक्सपर्ट एडवाइज़र) है, जो ट्रेडर द्वारा निर्धारित लाभ के साथ कई बाज़ार पोज़ीशनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने में सक्षम है। छोटी‑छोटी हिस्सों का क्रमिक बंद होना जोखिमों को जल्दी और प्रभावी रूप से कम करने में मदद करता है। ट्रेडिंग रणनीति का एल्गोरिदम कई सावधानीपूर्वक विकसित की गई ट्रेडिंग रणनीतियों को शामिल करता है। मुख्य रणनीति पोज़ीशनों की ग्रिड बनाना और निश्चित लाभ के साथ पोज़ीशनों को आंशिक रूप से बंद करना है। ट्रेडिंग रोबोट (एक्सपर्ट एडवाइज़र) वर्तमान बाज़ार स्थिति का विश्लेषण करता है, लॉट को अलग‑अलग हिस्सों में बाँटते हुए, जो कुछ पोज़ीशन हिस्सों को बंद करने के लिए इष्टतम औसत कीमत की गणना करने की अनुमति देता है। यह तरीका औसत कीमत को वास्तविक बाज़ार कीमत के अधिकतम करीब लाता है, और बाज़ार में छोटी‑मोटी हलचलें पहले से गणना किए गए पोज़ीशन हिस्से के स्वचालित बंद होने का कारण बनती हैं।

रोबोट VR Smart Grid की ट्रेडिंग रणनीति में बाज़ार पोज़ीशनों को बंद करने के आठ अलग‑अलग तरीके शामिल हैं। चुने गए तरीके के अनुसार, एक्सपर्ट एडवाइज़र वास्तविक या वर्चुअल Take Profit स्तर सेट कर सकता है। लॉट गणना की अनुक्रमणिका ट्रेडर द्वारा मैन्युअली सेट की जा सकती है या स्वतः, कई तरीकों में से किसी एक के ज़रिये, जिनमें फिबोनाची सिद्धांत भी शामिल है। पोज़ीशनों के बीच की दूरी भी प्रत्येक कदम के लिए मैन्युअली सेट की जा सकती है या स्वचालित रूप से गणना की जा सकती है।

VR Smart Grid वित्तीय उपकरणों में ट्रेडिंग को पूरी तरह स्वचालित मोड में कर सकता है, जिससे ट्रेडर के लिए केवल सेटिंग्स पर नियंत्रण रखना बचता है। पैरामीटरों के आधार पर, VR Smart Grid का उपयोग अन्य एक्सपर्ट एडवाइज़रों या स्वयं ट्रेडर द्वारा खोली गई पोज़ीशनों को मैनेज और सपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। पोज़ीशन खोलने का तरीका — चाहे कंप्यूटर टर्मिनल से हो या मोबाइल एप्लिकेशन से — एक्सपर्ट एडवाइज़र के लिए मायने नहीं रखता।

ट्रेडिंग रणनीति के काम का एल्गोरिदम बाज़ार पोज़ीशनों के प्रबंधन और समायोजन पर आधारित है। उदाहरण के लिए, ऊपर की ओर ट्रेंड होने पर खरीद की पोज़ीशन के लिए एक्सपर्ट एडवाइज़र ट्रेलिंग‑स्टॉप का उपयोग करता है। जैसे ही Stop Loss स्तर लाभ क्षेत्र में आ जाता है, एक्सपर्ट एडवाइज़र एक अतिरिक्त पोज़ीशन खोलेगा। इस रणनीति का लक्ष्य ट्रेडिंग के जोखिम को न्यूनतम करना है। गिरते हुए ट्रेंड की स्थिति में, एक्सपर्ट एडवाइज़र निर्धारित लॉट और स्टेप के साथ औसत निकालने के लिए पोज़ीशन खोलता है। थोड़े से भी रिट्रेस पर VR Smart Grid पूरी ग्रिड की पोज़ीशनों को धीरे‑धीरे छोटी‑छोटी हिस्सों में बंद करना शुरू कर देता है।

VR Smart Grid एक्सपर्ट एडवाइज़र के फायदे:

ट्रेडिंग रोबोट को सेटअप करना आसान है;

शुरुआती और पेशेवर दोनों के लिए उपयुक्त है;

किसी भी वित्तीय उपकरण (Forex, Crypto, CFD, Futures, Metals) के साथ काम करता है;

एक्सपर्ट एडवाइज़र किसी भी टाइमफ्रेम पर ट्रेड कर सकता है;

कई एवरेजिंग मोड प्रदान करता है, जिनमें स्मार्ट और आंशिक एवरेजिंग शामिल हैं;

ट्रेंड के साथ और ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग के कई मोड हैं;

अन्य ट्रेडिंग एल्गोरिदम की पोज़ीशनों को साथ‑साथ मैनेज और कंट्रोल कर सकता है;

कमीशन और स्वैप को स्वचालित रूप से ध्यान में रखता है;

स्ट्रेटेजी टेस्टर में ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ काम करता है;

मुफ़्त अपडेट्स;

मुफ़्त टेक्निकल सपोर्ट;

सेटिंग फाइलों के पैक, लेखक से संपर्क करें;

मुख्य सिफारिशें:

ट्रेडिंग रोबोट के काम को नियंत्रित करें और समय पर सेटिंग्स बदलें।

ऐसी शर्तों में डेमो अकाउंट्स पर टेस्टिंग करें, जो वास्तविक परिस्थितियों के अधिकतम नज़दीक हों।

VPS सर्वर का उपयोग करें।

बहुत बड़े जोखिमों की अनुमति न दें।

स्मार्टफोन पर संदेश पाने के लिए MetaTrader टर्मिनल को Push‑सूचनाएँ भेजने के लिए सेट करें।

अतिरिक्त जानकारी, सेटिंग्स और बोनस प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम के लेखक से संपर्क करें।

ब्लॉग में प्रोग्राम की सेटिंग्स को ध्यान से अध्ययन करें।

प्रिय सहयोगी और ट्रेडर मित्रों,

जैसा कि आप में से कई लोग करते हैं, उसी तरह मैं भी वित्तीय बाज़ारों पर कमाने की कोशिश करता हूँ। एक्सपर्ट एडवाइज़र VR Smart Grid पर काम 2009 में शुरू हुआ। तब से मैंने एल्गोरिदम और लॉजिकल स्कीमों के हज़ारों विकल्प आज़माए हैं। हर नया संस्करण सावधानीपूर्वक परीक्षण से गुज़रा — ट्रेनिंग और डेमो अकाउंट्स पर, क्योंकि सिम्युलेटर वास्तविक परिस्थितियों की पूरी जटिलता को नहीं दिखा सकते। केवल लाइव ट्रेडिंग में एक्सपर्ट एडवाइज़र के व्यवहार को देखते हुए ही मैंने सुधार किए, और कदम‑दर‑कदम एल्गोरिदम को उसकी इष्टतम कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँचाया।

VR Smart Grid समान समाधानों के बीच न केवल आठ एवरेजिंग तरीकों की उपस्थिति के कारण, बल्कि सेटिंग्स की लचीलापन की वजह से भी अलग दिखता है, जो आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति को सटीक रूप से समायोजित करने की अनुमति देता है।

VR Smart Grid सेटिंग्स का विवरण

Lot calculation settings

The type of lot calculation — यह सेटिंग स्वचालित लॉट गणना के प्रकार को चुनने की अनुमति देती है। Fixed lot (Example: 0.01) — मोड, जिसमें मानक फिक्स्ड लॉट उपयोग किया जाता है। Percentage lot (Example: 3) — मोड, जिसमें नया लॉट डिपॉज़िट के प्रतिशत के रूप में गणना किया जाता है। The balance for the minimum lot — मोड, जिसमें लॉट न्यूनतम लॉट के लिए डिपॉज़िट की राशि से गणना किया जाता है। उदाहरण के लिए, ट्रेडर ने 500 का डिपॉज़िट सेट किया। इस स्थिति में कुल डिपॉज़िट राशि 500 से विभाजित की जाएगी और ब्रोकर्स के न्यूनतम स्वीकार्य लॉट से गुणा की जाएगी। यदि डिपॉज़िट 2000 डॉलर है और ट्रेडर ने 500 डॉलर निर्दिष्ट किए हैं, तो 2000 / 500 = 4, 4 × 0.01 = 0.04, प्रारंभिक लॉट 0.04 होगा।

Value (Lot, Percentage, Balance) — निर्दिष्ट लॉट गणना प्रकार के लिए मान।

Manual sequence of lots, through ( ; ) — यह सेटिंग किसी भी लॉट अनुक्रम को मैन्युअली सेट करने की अनुमति देती है। इस सेटिंग की प्राथमिकता सबसे अधिक है और यह ऊपर बताई गई सेटिंग्स को निष्क्रिय कर देती है।

Type of automatic lot calculation — यह सेटिंग ट्रेंड के खिलाफ खुलने वाली नई पोज़ीशनों के लिए स्वचालित लॉट गणना विधि चुनने की अनुमति देती है। The starting lot (Calculation example: 1,1,1,1,1) — लॉट बिना बदलाव के रहता है और हमेशा सेटिंग Value (Lot, Percentage, Balance) में गणना किए गए लॉट के बराबर होता है। Martingale lot (Calculation example: 1,2,4,8,16) — लॉट इस फ़ॉर्मूले से गणना किया जाता है: पिछली पोज़ीशन का लॉट × 2। Fibo lot (Calculation example: 1,1,2,3,5,8) — लॉट फिबोनाची संख्याओं के सिद्धांत के अनुसार गणना किया जाता है, हर नया लॉट दो पिछले लॉट का योग होता है। The sum of the maximum and starting lot (Calculation example: 1,2,3,4,5) — लॉट इस सिद्धांत से गणना किया जाता है: सेटिंग Value (Lot, Percentage, Balance) में गणना किए गए लॉट और आखिरी खुली पोज़ीशन के लॉट का योग। The sum of lots of extreme positions (Calculation example: 3+,4,7,10) — लॉट पहली और आखिरी पोज़ीशनों के लॉट के योग के सिद्धांत से गणना किया जाता है।

Additional lot multiplier (0 - Disabled) — यह सेटिंग गणना किए गए लॉट को बढ़ाने या घटाने की अनुमति देती है। उदाहरण: Additional lot multiplier के बिना फिबो गणना: 1,1,2,3,5,8। Additional lot multiplier = 2 के साथ गणना: 1×2 = 2, 1+2=3×2, 3+6=9×2। यह सेटिंग न केवल आक्रामक रूप से लॉट बढ़ा सकती है, बल्कि उन्हें कम भी कर सकती है, यदि मान 0 से कम हो। उदाहरण, 1×0.5 = 0.5, 1 + 0.5 = 1.5 × 0.5 = 0.75।

Maximum Buy lot — यह सेटिंग खरीद के लिए अधिकतम लॉट को सीमित करती है; यदि लॉट प्रबंधन रणनीति की गणनाओं के परिणामस्वरूप लॉट इस सेटिंग में दिए गए मान से बड़ा होगा, तो ट्रेडिंग रोबोट इस सेटिंग में निर्दिष्ट मान से अधिक लॉट के बिना पोज़ीशन खोलेगा।

Maximum Sell lot — यह सेटिंग बिक्री के लिए अधिकतम लॉट को सीमित करती है; यदि गणनाओं के परिणामस्वरूप लॉट इस सेटिंग में दिए गए मान से बड़ा होगा, तो ट्रेडिंग रोबोट इस सेटिंग में निर्दिष्ट मान से अधिक लॉट के बिना पोज़ीशन खोलेगा।

Position step settings

Type of distance calculation — ट्रेंड के खिलाफ नई पोज़ीशनों के लिए दूरी की गणना का प्रकार। Points (Example: 100) — दूरी पॉइंट्स में गणना की जाती है। ATR modified (Example: 50) — दूरी ATR इंडिकेटर के संशोधित फ़ॉर्मूले से गणना की जाती है। इस एल्गोरिदम में बिक्री की दूरी खरीद की दूरी से अलग हो सकती है। Percentages (Example: 1.5) — दूरी आखिरी ट्रेंड-विपरीत पोज़ीशन से मौजूदा कीमत के वृद्धि या गिरावट के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है। Bollinger Bands difference line (Example: 12) — दूरी Bollinger Bands इंडिकेटर की ऊपरी और निचली लाइन के अंतर के रूप में गणना की जाती है। Donchian difference line (Example: 22) — दूरी Donchian इंडिकेटर की ऊपरी और निचली लाइन के अंतर के रूप में गणना की जाती है। The average value of the bars (Example: 30) — दूरी निर्दिष्ट अवधि के बार्स के औसत मान के रूप में गणना की जाती है।

4/5 Value (Points, Percentage, Indicator Period) — निर्दिष्ट दूरी गणना प्रकार के लिए मान।

4/5 Step increase between positions (0 - Disabled) — यह सेटिंग ट्रेंड के खिलाफ पोज़ीशनों की संख्या के आधार पर दूरी बढ़ाने की अनुमति देती है।

Manual distance sequence, through ; (Example: 50;100;80;30) — यह सेटिंग किसी भी दूरी अनुक्रम को मैन्युअली सेट करने की अनुमति देती है। इस सेटिंग की प्राथमिकता सबसे अधिक है और यह ऊपर बताई गई सेटिंग्स को निष्क्रिय कर देती है।

Uptime settings

Trading on a new bar — यह सेटिंग ट्रेडिंग पोज़ीशनों के खुलने को नए बार के प्रकट होने तक सीमित करने की अनुमति देती है। चुनी गई अवधि और अन्य गणना की गई शर्तों के आधार पर, ट्रेडिंग रोबोट केवल निर्दिष्ट अवधि के नए बार के प्रकट होने को ध्यान में रखते हुए पोज़ीशन खोलेगा। यह सेटिंग इंडिकेटर मानों की गणना वाले एल्गोरिदम को प्रभावित नहीं करती। सभी इंडिकेटर गणनाएँ उसी अवधि के अनुसार की जाती हैं, जिस पर ट्रेडिंग रोबोट काम कर रहा होता है।

Trading end Time — वह समय, जब ट्रेडिंग रोबोट को अपना काम समाप्त करना चाहिए।

Trading start time — वह समय, जब ट्रेडिंग रोबोट को पुनः काम शुरू करना चाहिए।

Trading settings

4/5 Maximum Spread (0 - Disabled) — यह सेटिंग ट्रेडिंग रोबोट का काम रोक देती है, यदि स्प्रेड ट्रेडर द्वारा निर्दिष्ट मान से बड़ा हो।

Type of trading operations — यह सेटिंग ट्रेडिंग के लिए पोज़ीशनों के प्रकार को सेट करने की अनुमति देती है। Buy and Sell together — ट्रेडिंग रोबोट एक साथ खरीद और बिक्री दोनों कर सकता है। Buy Only — ट्रेडिंग रोबोट केवल खरीद के सौदे कर सकता है। Sell Only — ट्रेडिंग रोबोट केवल बिक्री के सौदे कर सकता है। Buy - smooth stop — ट्रेडिंग रोबोट खरीद के साथ काम को धीरे‑धीरे रोकता है। इस एल्गोरिदम का सिद्धांत: ट्रेडिंग रोबोट खरीद के सौदे तब तक करता है, जब तक पूरी खरीद ग्रिड पूरी तरह बंद नहीं हो जाती। सभी खरीद बंद होने के बाद नई खरीद पोज़ीशन नहीं खोली जाएँगी। Sell - smooth stop — ट्रेडिंग रोबोट बिक्री के साथ काम को धीरे‑धीरे रोकता है। सिद्धांत: ट्रेडिंग रोबोट बिक्री के सौदे तब तक करता है, जब तक पूरी बिक्री ग्रिड पूरी तरह बंद नहीं हो जाती। सभी बिक्री बंद होने के बाद नई बिक्री पोज़ीशन नहीं खोली जाएँगी। Buy and Sell is a smooth stop — ट्रेडिंग रोबोट पूरी ट्रेडिंग को धीरे‑धीरे रोकता है। सिद्धांत: ट्रेडिंग रोबोट खरीद और बिक्री दोनों के सौदे तब तक करता है, जब तक पूरी ग्रिड पूरी तरह बंद नहीं हो जाती। सभी पोज़ीशन बंद होने के बाद नई पोज़ीशन नहीं खोली जाएँगी। Control of manual positions (Magic Number = 0) — यह सेटिंग ट्रेडिंग एल्गोरिदम को उन पोज़ीशनों को नियंत्रण में लेने की अनुमति देती है, जो ट्रेडर द्वारा मैन्युअली या किसी अन्य ट्रेडिंग रोबोट द्वारा खोली गई हों। इस सेटिंग का उपयोग करते समय मैन्युअल पोज़ीशनों के लिए Magic Number को 0 या दूसरे ट्रेडिंग रोबोट के Magic Number के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए। एक ही Magic Number के साथ कई ट्रेडिंग रोबोट की काम करने से बचें! इस सेटिंग को ऑन करने से पहले, ट्रेडिंग रोबोटों के बीच संघर्ष से बचने के लिए अन्य रोबोटों को बंद कर देना चाहिए! यह सेटिंग अन्य ट्रेडिंग रोबोटों या ट्रेडर द्वारा मैन्युअली बनाई गई कठिन परिस्थितियों को सुलझाने की अनुमति देती है।

Maximum number of purchase positions (0 - Disabled) — यह सेटिंग ट्रेंड के खिलाफ खरीद पोज़ीशनों की अधिकतम संख्या को सीमित करती है।

Maximum number of positions for sale (0 - Disabled) — यह सेटिंग ट्रेंड के खिलाफ बिक्री पोज़ीशनों की अधिकतम संख्या को सीमित करती है।

Balance management settings

Close all positions with profit or loss (Example: 50 or -30) — यह सेटिंग लाभ या हानि की वह राशि निर्धारित करती है, जिस पर ट्रेडिंग रोबोट को सभी खरीद और बिक्री पोज़ीशनों को बंद करना चाहिए।

Action after closing all positions — यह सेटिंग सभी पोज़ीशन बंद होने के बाद रोबोट की आगे की कार्रवाई निर्धारित करती है। Close all positions and Stop trading — रोबोट की ट्रेडिंग को पूरी तरह रोकना। Close all positions and Continue trading — ट्रेडिंग जारी रखना।



Averaging settings

Type of averaging — यह सेटिंग औसत कीमत की गणना के प्रकार को चुनने की अनुमति देती है। आंशिक बंद केवल वर्चुअल स्तरों का उपयोग करते समय संभव है।

All positions, real TakeProfit — केवल वास्तविक स्तरों के साथ काम करता है; ऐसा एवरेजिंग प्रकार, जिसमें सभी खरीद या सभी बिक्री पोज़ीशन गणना में शामिल होती हैं।

Two extreme positions, a real TakeProfit — केवल वास्तविक स्तरों के साथ काम करता है; ऐसा एवरेजिंग प्रकार, जिसमें दो चरम खरीद या दो चरम बिक्री पोज़ीशन गणना में शामिल होती हैं।

The last two positions, the real TakeProfit — केवल वास्तविक स्तरों के साथ काम करता है; ऐसा एवरेजिंग प्रकार, जिसमें दो अंतिम बड़ी लॉट वाली खरीद या बिक्री पोज़ीशन गणना में शामिल होती हैं।

Smart choice, Real TakeProfit — केवल वास्तविक स्तरों के साथ काम करता है; ऐसा एवरेजिंग प्रकार, जिसमें ट्रेडिंग रोबोट सभी औसत कीमतों का विश्लेषण करता है और सबसे अच्छी चुनता है।

All positions, virtual TakeProfit — केवल वर्चुअल स्तरों के साथ काम करता है; ऐसा एवरेजिंग प्रकार, जिसमें सभी खरीद या सभी बिक्री пोज़ीशनों को गणना में शामिल किया जाता है।

Two extreme positions, virtual TakeProfit — केवल वर्चुअल स्तरों के साथ काम करता है; ऐसा एवरेजिंग प्रकार, जिसमें दो चरम खरीद या दो चरम बिक्री पोज़ीशन गणना में शामिल होती हैं।

Last two positions, virtual TakeProfit — केवल वर्चुअल स्तरों के साथ काम करता है; ऐसा एवरेजिंग प्रकार, जिसमें दो अंतिम बड़ी लॉट वाली खरीद या बिक्री पोज़ीशन गणना में शामिल होती हैं।

Smart choice, virtual TakeProfit — केवल वर्चुअल स्तरों के साथ काम करता है; ऐसा एवरेजिंग प्रकार, जिसमें ट्रेडिंग रोबोट सभी औसत कीमतों का विश्लेषण करता है और सबसे अच्छी चुनता है।

Do not use averaging — यह सेटिंग औसत कीमतों की स्वचालित गणना को बंद करती है। पोज़ीशनों का प्रबंधन अन्य फ़ंक्शनों की मदद से या ट्रेडर द्वारा मैन्युअली किया जाता है।

Closing the percentage portion of the Virtual mode (Example: 25) — केवल वर्चुअल एवरेजिंग मोड के साथ काम करता है। यह सेटिंग पोज़ीशन लॉट के उस प्रतिशत को निर्धारित करती है, जो बंद किया जाएगा।

4/5 Minimum profit for closing positions (Example: 25) — यह सेटिंग पोज़ीशन श्रृंखला को बंद करते समय अतिरिक्त लाभ के पॉइंट्स की संख्या निर्धारित करती है।

Manual sequence of profit, via ( ; ) — यह सेटिंग किसी भी लाभ अनुक्रम को पॉइंट्स में मैन्युअली सेट करने की अनुमति देती है। इस सेटिंग की प्राथमिकता सबसे अधिक है और यह ऊपर बताई गई सेटिंग (Minimum profit for closing positions) को निष्क्रिय कर देती है।

Trailing stop in the trend

Type of trend-based trailing — यह सेटिंग ट्रेंड के अनुसार पोज़ीशनों के लिए ट्रेलिंग‑स्टॉप के प्रकार को निर्धारित करती है: Classic — क्लासिक ट्रेलिंग‑स्टॉप, जिसमें स्टॉप‑लॉस को कीमत के पीछे निश्चित पॉइंट्स की दूरी पर स्थानांतरित किया जाता है। Dynamic — डायनेमिक ट्रेलिंग‑स्टॉप, जिसमें स्टॉप‑लॉस की दूरी प्रतिशत अनुपात में गणना की जाती है। यह ट्रेलिंग‑स्टॉप संभावित ट्रेंड के आकार को पॉइंट्स में निर्दिष्ट करने की मांग करता है। (EURUSD जोड़ी के लिए ट्रेंड का औसत आकार 8000–11000 पॉइंट्स होता है।) Manual — मोड, जिसमें ट्रेडर स्वयं Stop Loss के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है।

4/5 Potential trend size (Points) (Example: 10000) — ट्रेलिंग‑स्टॉप की गणना के निर्दिष्ट प्रकार के लिए मान।

Maximum percentage for a trailing stop (Dynamic) — यदि ट्रेंड उस मान से बड़ा है, जो सेटिंग 4/5 Potential trend size में निर्दिष्ट किया गया है, तो यह सेटिंग डायनेमिक ट्रेलिंग‑स्टॉप को सीमित करती है।

Trailing stop against the trend

Type of anti-trend trailing — यह सेटिंग ट्रेंड के खिलाफ पोज़ीशनों के लिए ट्रेलिंग‑स्टॉप के प्रकार को निर्धारित करती है: Classic — क्लासिक ट्रेलिंग‑स्टॉप, जिसमें स्टॉप‑लॉस को कीमत के पीछे निश्चित पॉइंट्स की दूरी पर स्थानांतरित किया जाता है। Dynamic — डायनेमिक ट्रेलिंग‑स्टॉप, जिसमें स्टॉप‑लॉस की दूरी प्रतिशत में गणना की जाती है। यह ट्रेलिंग‑स्टॉप संभावित ट्रेंड के आकार को पॉइंट्स में निर्दिष्ट करने की मांग करता है। (EURUSD जोड़ी के लिए ट्रेंड का औसत आकार 8000–11000 पॉइंट्स होता है।) Manual — मोड, जिसमें ट्रेडर स्वयं Stop Loss के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है।

4/5 Potential trend size (Points) (Example: 10000) — ट्रेलिंग‑स्टॉप की गणना के निर्दिष्ट प्रकार के लिए मान।

Maximum percentage for a trailing stop (Dynamic) — यदि ट्रेंड उस मान से बड़ा है, जो सेटिंग 4/5 Potential trend size में निर्दिष्ट है, तो यह सेटिंग डायनेमिक ट्रेलिंग‑स्टॉप को सीमित करती है।

Setting up strategies

The type of signals for the strategy — यह सेटिंग पोज़ीशन खोलने के लिए सिग्नल के प्रकार को निर्धारित करती है। Do not use indicator signals — सिग्नल का उपयोग नहीं किया जाता; ट्रेडिंग रोबोट पोज़ीशनों की उपलब्धता की जाँच करता है और यदि कोई पोज़ीशन नहीं है, तो ट्रेडिंग शुरू करता है। CCI indicator signal — CCI इंडिकेटर से सिग्नल। खरीद के लिए सिग्नल तब माना जाता है, जब वर्तमान बार पर CCI का मान पिछले बार के मान से अधिक हो और इंडिकेटर का मान -100 से कम हो। बिक्री के लिए सिग्नल विपरीत है। The signal of the Donchian channel indicator — Donchian इंडिकेटर से सिग्नल। खरीद के लिए सिग्नल चैनल की ऊपरी सीमा का ब्रेक‑आउट है। बिक्री के लिए सिग्नल विपरीत है। Intersection of the 2x Moving Average — दो Moving Average के क्रॉसिंग से सिग्नल। खरीद के लिए सिग्नल तब माना जाता है, जब तेज़ मूविंग एवरेज धीमी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करता है। बिक्री के लिए सिग्नल विपरीत है। The signal of the user indicator — यूज़र इंडिकेटर या किसी अन्य ऐप्लिकेशन से उपयोगकर्ता सिग्नल। ट्रेडिंग रोबोट में थर्ड‑पार्टी ऐप्लिकेशन से सिग्नल प्राप्त करने की सुविधा बनाई गई है। सिग्नल ट्रांसफर का सिद्धांत बहुत सरल है: आपका ऐप्लिकेशन टर्मिनल की ग्लोबल वेरिएबल्स के माध्यम से सिग्नल ट्रांसफर करना चाहिए, सिद्धांत: 1 — खरीद करें, -1 — बिक्री करें। ग्लोबल वेरिएबल के नाम के गठन का सिद्धांत: _Symbol + "-VRSG-" + iMagicNumber; _Symbol — टर्मिनल की नामकरण के अनुसार वित्तीय उपकरण का नाम। "-VRSG-" — विशिष्ट प्रीफ़िक्स। MagicNumber — उस रोबोट का नंबर, जिसे सिग्नल ट्रांसफर किया जाता है।

Period of indicators: Donchian, CCI, Moving Average 1 (Example: 25) — पहले निर्दिष्ट इंडिकेटर के लिए अवधि का मान।

Indicator period: Moving Average 2 (Example: 33) — दूसरे निर्दिष्ट इंडिकेटर के लिए अवधि का मान।

Other settings

The size of the information panel — सूचना पैनल का आकार सेटिंग।

Smartphone notifications — यह सेटिंग MetaTrader में रोबोट की ट्रेडिंग में बदलावों के बारे में मोबाइल डिवाइस पर सूचनाएँ प्राप्त करने की अनुमति देती है।

Notifications in the terminal — यह सेटिंग टर्मिनल में मानक सूचना (Alert) प्राप्त करने की अनुमति देती है।

Email notifications — यह सेटिंग रोबोट की ट्रेडिंग में बदलावों के बारे में ईमेल पर सूचनाएँ प्राप्त करने की अनुमति देती है।

Telegram notifications — यह सेटिंग रोबोट की ट्रेडिंग में बदलावों के बारे में Telegram‑चैनल में सूचनाएँ प्राप्त करने की अनुमति देती है।

Telegram Channel Name — Telegram‑चैनल का नाम।

Secret Telegram Bot token — चैनल में काम कर रहे Telegram‑बॉट का सीक्रेट टोकन।

Serial number of items (MagicNumber) — पोज़ीशनों का यूनिक नंबर।

4/5 Slippage (Points) — स्लिपेज।

Comment on the positions — पोज़ीशनों पर कमेंट या उसकी मास्क। मास्क स्वचालित रूप से कमेंट बनाने की अनुमति देता है। मास्क के लिए अधिकतम टैग की संख्या — 3। उदाहरण: :eaname: :magic: — कमेंट होगा: VR Smart Grid v.25.020 MN 227।

टैग मास्क: :eaname: — ट्रेडिंग रोबोट का नाम और उसका संस्करण कमेंट में लिखेगा। :magic: — ट्रेडिंग रोबोट का MagicNumber कमेंट में लिखेगा। :balance: — पोज़ीशन खोलने के समय ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कमेंट में लिखेगा। :equity: — पोज़ीशन खोलने के समय फ्लोटिंग लाभ या हानि को कमेंट में लिखेगा। :typpos: — पोज़ीशन का प्रकार कमेंट में लिखेगा।



लेखक के बारे में

नमस्ते! मेरा नाम व्लादिमिर है और मैं 15 से अधिक वर्षों से ट्रेडिंग रणनीतियों को प्रोग्राम कर रहा हूँ और ट्रेडिंग रोबोट बना रहा हूँ। अपने काम में मैं केवल अपनी ही आइडियाज़ और रणनीतियों का उपयोग करता हूँ। ट्रेडिंग रोबोट बनाना मेरा जुनून है। हर दिन मैं नई इनोवेटिव आइडियाज़ को टेस्ट करता हूँ और उनके आधार पर ट्रेडिंग रोबोट के काम के लिए अनोखी फ़ंक्शन्स बनाता हूँ। मैं प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग टूल्स बनाता हूँ। आप आसानी से मेरी सभी उत्पादों को स्ट्रेटेजी टेस्टर में, डेमो अकाउंट्स पर और यहाँ तक कि रियल अकाउंट्स पर वास्तविक परिस्थितियों में भी टेस्ट कर सकते हैं। मैं सब कुछ वैसा ही दिखाता हूँ जैसा है और लाभ का कोई वादा या गारंटी नहीं देता। क्या आप अनोखे ट्रेडिंग ऐप्लिकेशन उपयोग करना चाहते हैं? बेझिझक नीचे दिए गए संपर्कों पर मुझे लिखिए।

⚡ ! - धोखेबाज़ों से सावधान रहें, इंटरनेट पर बहुत से साइट्स दिखाई दिए हैं जो प्रोग्राम्स को बड़ी छूट के साथ ऑफर कर रहे हैं, ये सभी साइट्स धोखेबाज़ हैं - !⚡

मार्केट Mql5.com में VR Smart Grid उत्पाद के आधिकारिक पेज:

🫡 लेखक के आधिकारिक संपर्क:



