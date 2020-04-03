Inkspire Radiant Tyrant AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Inkspire Strahlender Tyrann (MT5)

[Untertitel: Adaptive Flow | Radiant Momentum | Cryo-Stasis Safety]

Einführung Inkspire Radiant Tyrant ist ein Trend-Dominanz-System, das entwickelt wurde, um die Unentschlossenheit des Marktes zu brechen. Es visualisiert den Trend als fließende Tinte mit Hilfe des Adaptive Moving Average (AMA), misst seine Strahlungsenergie mit dem RSI und führt nur dann Trades aus, wenn der Tyrant (Williams %R) die absolute Marktdominanz bestätigt. Diese "Triple Confirmation"-Logik stellt sicher, dass Sie immer auf der richtigen Seite der Macht stehen.

Version 1.00: Cryo-Stasis Core Ausgestattet mit dem "Cryo-Stasis" -Sicherheitsprotokoll verfügt dieser EA über eine fortschrittliche Ausstiegslogik, die Trailing-Stop-Änderungen "einfriert", wenn sich die Spreads über eine sichere Schwelle hinaus ausweiten. Dies schützt Ihre gewinnbringenden Trades davor, durch Liquiditätslücken oder Broker-Manipulationen während Nachrichtenereignissen ausgestoppt zu werden.

Handelsstrategie (The Tyrant Logic) Das System arbeitet mit einer 3-Ebenen-Hierarchie:

Die Inkspire (Adaptive Flow): Verwendet AMA (Kaufman's Adaptive MA), um Rauschen zu filtern. Die "Tinte" muss in der Handelsrichtung fließen (Steigung nach oben/unten). Der Radiant (Momentum): Verwendet den RSI, um zu bestätigen, dass die Energie ausreichend ist. Bullisch: RSI > 55.

Bärenhaft: RSI < 45. Der Tyrann (Auslöser): Verwendet Williams %R, um extremen Druck zu fordern. Kaufen: WPR > -20 (Dominiert von Bullen).

Verkaufen: WPR < -80 (Dominanz der Bären).

Hauptmerkmale

Cryo-Stasis Trailing: Stoppt automatisch Ausstiegsmodifikationen während Perioden mit hohem Spread, verhindert Ausführungsfehler und schützt Gewinne.

Trend-Dominanz: Handelt nur, wenn Preis, Momentum und Oszillatordruck aufeinander abgestimmt sind.

Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf dem Kontoguthaben.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für Trendstabilität).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabeparameter (Optimierungsleitfaden) Um die besten Ergebnisse zu erzielen, konzentrieren Sie sich bei der Optimierung auf diese Schlüsselbereiche:

=== DIE TINTENSPIRALE (FLUSS) === InpAmaPeriod : Die Empfindlichkeit des Trends. Optimieren Sie 8-21. InpAmaFast/Slow : Die Geschwindigkeitsgrenzen für die AMA. Standard 2/30 ist normalerweise am besten.

=== DIE STRAHLUNG (MOMENTUM) === InpRsiPeriod : Die Energieempfindlichkeit. Optimieren Sie 10-21. InpRsiBullish/Bearish : Die Zonen. Versuchen Sie eine Ausweitung (50/50) oder eine Verengung (60/40).

=== DER TYRANN (TRIGGER) === InpWprPeriod : Trigger-Empfindlichkeit. Optimieren Sie 7-21.

=== KRYO-STASIS (SICHERHEIT) === InpTrailStart / Dist : Ausstiegsmanagement. Optimieren Sie 300-600 Punkte.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.