Akali

WICHTIG: LESEN SIE ZUERST DIE ANLEITUNG

Es ist entscheidend, dass Sie die Einrichtungsanleitung lesen, bevor Sie diesen EA verwenden, um die Broker-Anforderungen, Strategiemodi und den intelligenten Ansatz zu verstehen. Klicken Sie hier, um die offizielle Akali EA-Anleitung zu lesen

Überblick

Akali EA ist ein hochpräziser Scalping Expert Advisor, der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verwendet einen extrem engen Trailing-Stop-Algorithmus, um Gewinne in Zeiten hoher Volatilität sofort zu sichern. Dieses System ist auf Genauigkeit ausgelegt und zielt auf eine hohe Gewinnrate ab, indem es von schnellen Marktbewegungen profitiert und Gewinne sichert, bevor der Markt korrigiert.

Einrichtungsanforderungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M1 (1 Minute)

  • Kontotyp: Raw ECN / Niedriger Spread ist obligatorisch.

  • Empfohlener Broker: siehe Anleitung

  • Hinweis: Dieser EA ist auf enge Trailing-Stops angewiesen. Konten mit hohen Spreads wirken sich negativ auf die Leistung aus. Bitte lesen Sie die Anleitung für Details zur Serverzeit und Brokerauswahl.

Warum Akali EA?

  • Logik für hohe Gewinnrate: Entwickelt, um schnelle Bewegungen präzise zu erfassen.

  • Intelligente Erholung: Die Strategie ist darauf ausgelegt, lange Gewinnsträhnen aufrechtzuerhalten.

  • Flexible Modi: Enthält spezielle Modi für "Tighter Trailing" (Engeres Trailing) und "Wider Trailing" (Weiteres Trailing).

Preispolitik

Der Preis wird je nach Nachfrage aktualisiert. Um die Qualität der Strategie zu erhalten und eine Überfüllung zu vermeiden, wird der Preis mit zunehmender Anzahl verkaufter Kopien schrittweise steigen.

Risikowarnung: Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein hohes Risiko. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und testen Sie zuerst auf einem Demokonto.


