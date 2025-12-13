Goldwave EA MT5





Live-Signal (Echtkonto)

IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal. Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnisse aufgrund von Brokerbedingungen, Spreads, Ausführungsqualität und VPS-Umgebung unterscheiden können.

EA in begrenzter Stückzahl — nur noch 2 Lizenzen zu USD 279; nach dem Kauf bitte per Privatnachricht kontaktieren, um Handbuch und empfohlene Einstellungen zu erhalten.



Kein übermäßiges Grid-Trading, keine gefährlichen Martingale-Strategien, kein Averaging Down.

Dieser EA wird derzeit zu einem frühen, limitierten Einführungspreis angeboten; zukünftige Preisanpassungen erfolgen abhängig von Verkaufs- und Wartungsphasen, mit einer erwarteten Erhöhung von etwa USD 100 pro Phase, und einem jährlichen Ziel-Höchstpreis von USD 899.





Wichtig: GoldWave wurde für reale Marktbedingungen entwickelt. Das System verwendet KI-unterstützte adaptive Logik sowie einen Nachrichtenfilter, die beide auf WebRequest basieren. WebRequest wird im Strategy Tester nicht unterstützt. Aus diesem Grund können Demo- und Backtest-Ergebnisse vom Live-Handelsverhalten abweichen und sollten nicht als Hauptbewertungsgrundlage verwendet werden.

Entwicklervorstellung Ich bin ein MetaTrader-Entwickler (MT4/MT5) für Expert Advisors (EA) und Indikatoren mit über 16 Jahren realer Handelserfahrung. Während meiner langjährigen Marktpraxis war ich sowohl intensiv im manuellen Trading als auch in der Entwicklung automatisierter Handelssysteme tätig.

Anstatt kurzfristige Explosionen, Parameter-Überladung oder Überoptimierung zu verfolgen, konzentriere ich mich auf logisch stabile, risikokontrollierte Handelssysteme, die sich an unterschiedliche Marktumgebungen anpassen können.





Produktübersicht

GoldWave ist ein speziell für XAUUSD (Gold) entwickelter automatischer Handels-EA für MT4/MT5.





Dieses System wurde nicht dafür entwickelt, jeden Tag zu handeln.

Vielmehr handelt es sich um eine professionell ausgearbeitete Handelslogik, die langfristig auf Handelsqualität, Risikokontrolle und Ausführungsdisziplin ausgerichtet ist.





Im Gegensatz zu klassischen EAs, die auf festen Indikatoren oder einfachen Auslösern basieren, legt GoldWave besonderen Wert auf:





Ob der Trend tatsächlich real ist

Ob das aktuelle Risiko-Umfeld geeignet ist

Ob die Marktsituation eine Teilnahme rechtfertigt





Nur wenn die Marktbedingungen vorteilhaft sind, wird gehandelt.

In unsicheren oder risikoreichen Phasen wartet das System geduldig ab.





KI-gestützte Trend­erkennung und Filterlogik

GoldWave verwendet ein KI-unterstütztes, mehrdimensionales Marktanalyse-Framework, um Einstiegszeitpunkte und Drawdown-Kontrolle zu verbessern.





Statt sich auf einen einzelnen Indikator zu verlassen, nutzt das System eine Mehrzeitrahmen-Analyse (M15 bis H4), um Trendstrukturen gegenseitig zu validieren und Rauschen sowie Fehlsignale zu reduzieren.





Bei der Trendbewertung berücksichtigt das System:





Trend-Konsistenz über mehrere Zeitrahmen

Identifikation von Volatilitätszuständen und Marktumgebungen

Momentum-Cluster und Bewertung der Trendbeständigkeit





Das Ziel ist klar:

Nur an Trendbewegungen mit höherer Fortsetzungswahrscheinlichkeit teilzunehmen, nicht an zufälligen oder kurzfristigen Preisschwankungen.





Dynamisches Risikomanagement statt fester Regeln

GoldWave verwendet keinerlei risikoreiche Handelsmethoden:





Kein Martingale

Kein Grid-Trading

Kein Averaging Down





Jeder Trade ist eine unabhängige Entscheidung und wird stets mit klar definiertem Risikomanagement ausgeführt.





Das System verfügt über mehrere Risikoschutz-Ebenen, unter anderem:





Volatilitätsbasierte dynamische Stop-Loss-Anpassung

Drawdown-Kontrolle und Begrenzung der Risikoexposition

Automatische Reduzierung der Handelsaktivität in ungünstigen Marktphasen





Ziel ist nicht kurzfristiger Gewinn, sondern ein konsistentes und kontrollierbares Risikoverhalten in unterschiedlichen Marktumgebungen.





Warum GoldWave kein Hochfrequenz-Trading verfolgt

Märkte bewegen sich täglich, aber nicht jeder Tag ist handelnswert.





GoldWave priorisiert Marktqualität gegenüber Handelsfrequenz.





Wenn Trendstrukturen unklar sind, die Volatilität abnormal wird oder makroökonomische Risiken stark zunehmen, reduziert das System die Aktivität oder bleibt vollständig außerhalb des Marktes.

Diese disziplinierte Zurückhaltung ist ein wesentlicher Faktor für geringe Drawdowns und langfristige Stabilität.





Über Backtests und reale Handelsergebnisse

GoldWave nutzt Nachrichtenfilter und dynamische Risikologik, weshalb eine „perfekte“ klassische Rückrechnung nicht möglich ist.





Viele Backtests gehen von perfekter Ausführung, statischen Marktbedingungen und fehlendem Einfluss von Nachrichten oder Liquidität aus.

Diese Annahmen treffen im realen Handel – insbesondere rund um Nachrichten – nicht zu.





Überoptimierte Backtests können zwar optisch beeindruckend sein, versagen jedoch häufig schnell, sobald sich die Marktbedingungen ändern.





Daher betrachte ich stark optimierte Backtests nicht als Beweis für Systemzuverlässigkeit.

Langfristige reale Handelsergebnisse sind deutlich aussagekräftiger.





Empfohlener Zeitrahmen

GoldWave nutzt Daten aus mehreren Zeitrahmen (M15–H4), für den praktischen Einsatz wird jedoch empfohlen:





Den EA auf einem 1-Minuten-Chart (M1) zu betreiben.





So kann das System Marktveränderungen früher erkennen und präziser reagieren.





Systemeinordnung

GoldWave ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und realer Kapitalhandelserfahrung.

Es eignet sich besonders für Trader, die:





Risikokontrolle wichtiger finden als häufiges Trading

Wartephasen und Drawdowns akzeptieren können

Automatisierte Systeme mit klar erklärbarer Logik bevorzugen





Es ist kein „Gewinngarant“, sondern ein System zur Wahrung von Rationalität, Disziplin und langfristiger Stabilität in komplexen Märkten.





Projektphilosophie und Transparenz

Ziel dieses Projekts ist es, ein Handelssystem zu schaffen, das eine sinnvollere Rendite als Bankzinsen anstrebt, ohne die Kontosicherheit zu gefährden.





Keine Versprechen schneller Verdopplung, keine Illusionen von Reichtum über Nacht.

Nur ein langfristiger Ansatz mit Fokus auf Kapitalerhalt und Risikokontrolle.





Keine Manipulation von Ein- oder Auszahlungen oder Equity-Kurven

Keine gefälschten Backtests

Keine irreführende Ergebnisdarstellung





Nur echtes Feedback, echtes Verhalten und echte Marktergebnisse.





Risikohinweis

Trading ist mit Risiken verbunden. Kein automatisches Handelssystem kann Gewinne garantieren.

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Erträge.





Bitte testen Sie das System ausführlich auf einem Demokonto und verstehen Sie Logik und Risiken vollständig, bevor Sie es auf einem Live-Konto einsetzen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) GoldWave ist ausschließlich für XAUUSD (Gold) optimiert.

Es handelt vollautomatisch und benötigt keine dauerhafte Überwachung. Es werden keine Grid- oder Martingale-Strategien verwendet.

Nur eine Position gleichzeitig. Empfohlene Mindesteinzahlung: $500 Eigene Risikoeinstellungen sind möglich, Anfänger sollten mit den Standardwerten starten. GoldWave verwendet KI-unterstützte, adaptive Logik, um ungünstige Trades zu filtern. Backtests können von Live-Ergebnissen abweichen, da Echtzeitdaten genutzt werden. Ein fester Stop-Loss existiert nur als Sicherheitsnetz.



