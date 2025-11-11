Pivot Killer

4.6
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit.

Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern.

Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück. Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Schwankungen der Volatilität und Liquidität ausgiebig getestet – entwickelt nicht, um kurzfristig zu beeindrucken, sondern um langfristig zu bestehen.

Eine Strategie, die auf Dauer ausgelegt ist. Kein Grid. Kein Martingale. Kein Nachkaufen.

Märkte entwickeln sich, Volatilität verändert sich, Trends kommen und gehen. Der Pivot Killer EA wurde für Trader geschaffen, die verstehen, dass wahrer Fortschritt aus Überleben und nicht aus Spekulation entsteht.

Es wird Phasen der Stagnation geben – das ist normal und zu erwarten. Doch mit der Zeit kehrt der Algorithmus immer stärker zurück, passt sich neuen Volatilitätsbedingungen an und setzt sein stetiges Wachstum fort.

Dies ist kein „Schnell-reich-werden“-Tool. Es ist ein langfristiger Kapitalwachstums-Motor, der Kontrolle, Stabilität und Robustheit über alles stellt.

Grundprinzipien

  • Kein Grid. Kein Martingale. Kein Nachkaufen.
    Jeder Trade ist unabhängig, mit einem klar definierten und begrenzten Risiko. Der EA erhöht niemals die Positionsgröße, um Verluste auszugleichen. Überleben und stetiges Wachstum sind Teil seines Designs.
  • Adaptive Marktlogik.
    Entwickelt für XAUUSD H1 erkennt er Volatilitätspivots und Ausbrüche mit mathematischer Präzision und passt sich dynamisch an die Marktbedingungen an.
  • Dynamisches Risikomanagement.
    Die Positionsgröße passt sich intelligent an Kontogröße und Volatilität an – das Risiko bleibt konstant, während Gewinne im Laufe der Zeit natürlich wachsen.
  • Bewährte Widerstandsfähigkeit.
    Jedes Preset wurde durch tausende Monte-Carlo-Simulationen, Walk-Forward-Optimierungen und mehrjährige Out-of-Sample-Tests validiert, um langfristige statistische Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Für stetiges Wachstum entwickelt

Das Design des Pivot Killer konzentriert sich darauf, das Kapital während turbulenter Phasen zu schützen und Gewinne zu maximieren, wenn die Marktbedingungen günstig sind. Dieser Ansatz ermöglicht es dem System, zu überleben, wo andere scheitern, und sich nach ruhigen Phasen stark zu erholen.

Während die meisten automatisierten Systeme unter Druck versagen, passt sich der Pivot Killer an – er bewahrt stets dieselbe ruhige, strukturierte Logik, unabhängig davon, wie sich der Markt verhält.

So starten Sie

  1. Öffnen Sie ein XAUUSD H1-Chart.
  2. Fügen Sie den Pivot Killer EA hinzu.
  3. Legen Sie Ihren bevorzugten Risiko-Prozentsatz fest (Standard: 1%).
  4. Klicken Sie auf OK – und lassen Sie das System den Rest erledigen.

Keine externe Konfiguration oder Optimierung erforderlich. Komplett Plug & Play.

Empfohlene Einstellungen

Parameter Empfehlung
Symbol XAUUSD (GOLD)
Zeiteinheit H1
Mindestguthaben $250
Empfohlen $500+
Broker-Typ ECN / RAW Spread
Risiko pro Trade 0.5–2%
Kompatibel mit Prop-Firmen Ja (strikte Drawdown-Kontrolle)

Technische Validierung

  • Walk-Forward-Optimierung (2018–2024)
  • Monte-Carlo-Robustheit und Parameterempfindlichkeitstests
  • Out-of-Sample- und Forward-Validierung
  • Stabilität der Equity-Kurve unter Zufallsbedingungen

Diese Teststufen gewährleisten, dass die Performance des Pivot Killer nicht das Ergebnis von Überanpassung oder Zufall ist, sondern auf reproduzierbarer, datenbasierter Logik beruht.

Zusammenfassung

Merkmal Beschreibung
Strategietyp Breakout + Volatilitäts-Pivot-Erkennung
Methodik Kein Grid, kein Martingale, vollständige Risiko-Kontrolle
Philosophie Langfristiges Wachstum durch Stabilität und Geduld
Tests Walk-Forward, Monte Carlo, Out-of-Sample
Preset XAUUSD H1 (Standard)
Benutzerfreundlichkeit Plug & Play
Eignung Sicher für Retail-Trader & Prop-Firmen
Support Komplettes Setup-Handbuch + Presets enthalten

Risikohinweis

Der Handel ist immer mit Risiko verbunden. Pivot Killer EA wurde mit Fokus auf Sicherheit und Langlebigkeit entwickelt, aber kein System kann Verluste vollständig vermeiden. Er richtet sich an Trader, die verstehen, dass echter Erfolg in der langfristigen Beständigkeit liegt – nicht in kurzfristiger Aufregung.

Wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an, bleiben Sie geduldig während der Marktzyklen und lassen Sie die Strategie tun, wofür sie entwickelt wurde — gleichmäßig wachsen, Volatilität überstehen und im Laufe der Zeit florieren.

Bewertungen 24
bill8888
23
bill8888 2025.12.12 11:26 
 

这周因为行情的原因会出现短期的不佳，但是这是一个长期不断增长的EA所以我认为从长时间来看他的表现会非常不错

José Ferrari
51
José Ferrari 2025.12.11 18:48 
 

Buen producto, el cuál busca el momento exacto para entrar en acción. Trabaja con SL y TP muy bien configurados. Hasta el momento voy en ganancias. Pablo es muy servicial y está a disposición cuando surgen dudas.

fery379
118
fery379 2025.12.05 20:01 
 

My Updated Review after 10 days:

It hit sl 4 times with small losses, I gave it time and it hit 3 tps with big gains. Now in 7% profit. screenshot in comments.

You should be PATIENT with this one. If you are bored, get Growth Killer too. These two eas complement each other perfectly.

I do not think people realize how great it is that an ea's backtest is exactly the same as live signal and live trading. Great developer too.

Weitere Produkte dieses Autors
Growth Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (10)
Experten
Nach Jahren bewährten manuellen Tradings und intensiver Entwicklung sind meine fortgeschrittenen Strategien nun als Expert Advisors verfügbar! Wir präsentieren den Growth Killer EA – ein professionelles Handelssystem, das für Portfoliobildung, Multi-Symbol-Diversifizierung und fortgeschrittenes Money Management entwickelt wurde. Mit Fokus auf Flexibilität ermöglicht dieser EA den Tradern, ein vollständiges Handelsportfolio mit nur einem Tool aufzubauen. SINGLE SHOT OPTION + GRID + SMART RECOVERY
Auswahl:
Antwort auf eine Rezension