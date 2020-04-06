Ironwind Echoes AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Eisenwind-Echos (MT5)

[Untertitel: Lag-Free TEMA | RVI Resonance | Kinetic ATR Exit]

Einführung Im Trendhandel ist der Lag der Feind. Traditionelle gleitende Durchschnitte sind oft zu langsam, um zu reagieren. Ironwind Echoes nutzt die Kraft des TEMA (Triple Exponential Moving Average), um den Lag zu eliminieren. In Kombination mit dem RVI (Relative Vigor Index) bildet es ein "Kinetic Resonance"-System, das nur dann in den Handel einsteigt, wenn Kursgeschwindigkeit und Trendrichtung perfekt übereinstimmen.

Handelsstrategie Das System arbeitet mit einer hochpräzisen 3-Schichten-Logik:

Der Ironwind (Trendfilter): Verwendet TEMA (Periode 50), um die Marktrichtung zu bestimmen. TEMA ist SMA/EMA überlegen, da es eine dreifache Glättung verwendet, um die Verzögerung erheblich zu reduzieren und sofort auf Preisveränderungen zu reagieren. Die Echos (Momentum-Trigger): Verwendet den RVI Crossover, um den Einstieg zu bestätigen. Der RVI misst die "Energie" des Marktschlusses im Verhältnis zu seiner Spanne. Ein Crossover bestätigt, dass der TEMA-Trend ein echtes Momentum hinter sich hat. Kinetic Exit (Volatilitätskontrolle): Verwendet ATR (Average True Range), um dynamisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu platzieren. Dadurch passt sich die Strategie sowohl an ruhige als auch an volatile Märkte an.

Hauptmerkmale

Verzögerungsfreie Trendfolge: Frühzeitiges Erfassen von Trends mit Hilfe der fortschrittlichen TEMA-Berechnung.

Institutionelles Risikomanagement: Geben Sie Ihr Risiko in USD ein (z.B. $50 pro Handel), und der EA berechnet automatisch die Lotgröße.

Intelligentes Trailing: Verfügt über einen ATR-basierten Trailing Stop, der den Gewinn sichert, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist unabhängig und hat einen festen Stop Loss.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für Trendstabilität).

Symbole: Wichtige Trendpaare (GBPUSD, EURUSD, USDJPY) und Gold.

Konto-Typ: ECN oder Raw Spread.

Mindesteinlage: $100 für 0,01 Lots.

Eingabeparameter Bitte überprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA anzupassen:

=== 1. RISIKO & KAPITAL === InpUseRiskUSD : Aktivieren Sie die automatische Lotberechnung basierend auf dem Währungsrisiko. InpRiskUSD : Maximales Risiko pro Handel (z.B. 50.0). InpRewardRatio : Ziel-Risiko-Gewinn-Verhältnis (Standard: 2,5).

=== 2. DER EISENWIND (TREND) === InpTEMAPeriod : Periode für den Triple EMA (Standardwert: 50).

=== 3. DIE ECHOS (SIGNAL) === InpRVI_Period : Periode für den Relative Vigor Index.

=== 4. VOLATILITÄTSAUSSTIEG === InpSL_ATR_Mult : Stop-Loss-Abstand auf Basis der ATR. InpUseTrailing : Dynamischen Trailing Stop aktivieren. InpTrail_ATR_Mult : Trailing-Schrittweite.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskUSD so ein, dass es Ihrem Kapital entspricht. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & URHEBERRECHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmische Handelssysteme Entwickler © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.